Siete possessori di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ o Samsung Galaxy Note 9 e non avete ancora intenzione di cambiare smartphone? Allora potrebbe interessarvi l’ultimo aggiornamento della Noble ROM, una custom ROM che porta sugli ormai un po’ “datati” dispositivi la One UI 3.1.1 e alcune app prese dalla One UI 4.0 basata su Android 12.

Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 con One UI 3.1.1 grazie all’aggiornamento della Noble ROM 1.6: le novità

Non riuscite a decidervi a cambiare o vi trovate ancora bene con il vostro Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ o Samsung Galaxy Note 9, ma volete comunque una ventata di aria fresca? Il nuovo aggiornamento della Noble ROM aggiorna la One UI alla versione 3.1.1, apporta diversi miglioramenti per quanto riguarda performance e batteria e integra persino alcune applicazioni prese dalla One UI 4.0 basata su Android 12 (attualmente in beta sui Samsung Galaxy S21).

Più precisamente le novità della Noble ROM 1.6 sono le seguenti:

aggiornamento basato sulla One UI 3.1.1 di Galaxy Note 10+ con patch di ottobre (FUI7)

aggiornati kernel e CSC

risolto force close dell’editor di foto

risolto problema con il VoLTE

risolto problema con Ok Google

migliorate le performance del Bluetooth

migliorate le performance del sensore d’impronte

migliorate prestazioni generali e gestione RAM

aggiunta opzione AROMA per scegliere tra FIXED AOD o One UI 4.0 AOD

aggiunte app dalla beta della One UI: Galleria, Messaggi, Tastiera, Calendario, Orologio, Benessere digitale, Assistente dispositivo, Game Launcher, Meteo e Pannelli edge

aggiornato YouTube Vanced Manager

aggiornare emoji iOS

aggiornato Good Lock

aggiornato SafetyNet FIX

Come installare la Noble ROM 1.6 su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9

Se siete interessati e volete provare l’ultima versione della Noble ROM potete seguire questo link al forum XDA. Troverete tutte le informazioni che vi servono e le istruzioni su come installarla su Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9. Vi anticipiamo che serve avere a bordo una custom recovery (raccomandata la TWRP 3.3.1.0/1).

grazie ad Alex per la segnalazione

