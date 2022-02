La messaggistica su Android è stata un mezzo disastro per tanti anni ma pare che la situazione stia radicalmente cambiando grazie a Google Messaggi e un ulteriore passo nella direzione “giusta” è stato compiuto negli Stati Uniti.

Ricordiamo che tra i punti di forza della soluzione di messaggistica del colosso di Mountain View vi è il supporto alla tecnologia RCS e anche Samsung ha deciso di dare fiducia a tale sistema, decidendo di adottare l’applicazione di Google come quella predefinita per la messaggistica sui suoi smartphone venduti sul mercato statunitense.

Samsung sceglie Google Messaggi anche negli USA

I possessori di smartphone Samsung hanno sempre potuto installare Google Messaggi sui device del colosso coreano e sfruttarla per gestire la messaggistica ma fino a questo momento ciò ha richiesto un apposito intervento da parte degli utenti, in quanto il produttore ha una propria app a tal fine, ossia Samsung Messaggi.

L’anno scorso la situazione è iniziata a cambiare con la serie Samsung Galaxy S21, che è arrivata in Europa con l’applicazione Google Messaggi impostata come quella di default per la gestione di SMS e MMS e con la serie Samsung Galaxy S22 sta avvenendo la medesima cosa negli Stati Uniti.

L’app Samsung Messaggi continua ad essere pre-installata ma sono gli utenti a questo punto a dover decidere di preferire tale app a quella di Google: in sostanza, rispetto ad alcuni anni fa si è invertita la situazione.

Senza dubbio avere Google Messaggi e il suo supporto RCS come opzione predefinita rappresenta un importante passo avanti per il colosso di Mountain View, che ormai da un po’ di tempo lavora duramente per convincere sempre più persone a capire che gli smartphone Android sono in grado di garantire un’esperienza di messaggistica moderna, tale da non temere confronti con quella di iPhone.

