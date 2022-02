Se siete alla ricerca del miglior smartphone Samsung del 2021, questa è forse l’occasione giusta per acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. È infatti partita una nuova promozione che ne combina ben 2 insieme: oltre ad avere un cospicuo sconto in pagina avrete l’opportunità di abbassare ulteriormente il prezzo con un codice coupon, portando così la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione a un prezzo davvero mai visto.

Super minimo storico per Galaxy S21 Ultra super carrozzato

Cliccando il link in fondo alla news, avrete l’opportunità di acquistare Galaxy S21 Ultra 5G con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 919 euro invece di 1459 euro. È un prezzo piuttosto importante ma comunque il minimo storico finora mai raggiunto da questo modello, oltre che un’offerta rara che vi garantisce un risparmio di 550 euro per uno smartphone che resta protagonista della scena mobile, anche perché ha appena ricevuto l’aggiornamento Android 12 e One UI 4.0.

Per completezza di informazione vi ricordiamo che Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a risoluzione WQHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Il processore Exynos 2100, finalmente in grado di colmare il gap con la controparte Qualcomm e una batteria da 5000 mAh. Il punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico con un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 10 MP con zoom ottimo 3X.

L’offerta è proposta dallo Shop ufficiale Samsung e volendo potrete decidere di pagarlo a rate con Klarna. Come usufruirne? È molto semplice:

Aggiungete al carrello Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in offerta da a 1099 Euro selezionando la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria e poi la colorazione Silver (l’unica disponibile rimasta) .

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G in offerta da a 1099 Euro e poi la colorazione . A carrello aggiungete il codice sconto GALAXYULTRA180 per abbassare il prezzo a 919 Euro.

Vi ricordiamo che è attiva anche la promozione “Cambia con Galaxy” dove Samsung supervaluta l’usato, maggiori informazioni qui.

Aggiornamento ore 10.55: grazie alle vostre segnalazioni pare che il prodotto non sia più disponibile, ovvero non fa completare l’acquisto. Se interessati provate a contattare l’assistenza clienti per capire se riescono a risolvere. Altre disponibilità, a prezzi più alti, su ebay.it

