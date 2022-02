Nel corso della presentazione della nuova serie Galaxy S22, Samsung ha rivelato al mondo una nuova funzione che, entro la fine dell’anno, consentirà a coloro in possesso di uno smartphone Galaxy S22, di archiviare documenti digitali e criptovalute: scopriamo insieme Samsung Wallet.

Samsung vuole semplificare la vita di tutti i giorni agli utenti

Iniziamo subito col dire che, la presentazione del colosso coreano del nuovo wallet, non è stata particolarmente esaustiva; non sono molte le informazioni rilasciate al momento, ma qualcosa già si sa. Questo nuovo servizio consentirà agli utenti di archiviare nel wallet documenti d’identità, patenti di guida, carte di credito e di debito, chiavi digitali per l’abitazione e l’automobile, inoltre sarà possibile utilizzare la funzione ID per memorizzare carte d’imbarco e biglietti di accesso per eventi.

Samsung Wallet sarà compatibile con le criptovalute visto che sarà in grado di “accedere ed esplorare prodotti digitali complessi”, il tutto si baserà sulla piattaforma di pagamenti proprietaria Samsung Pay, lato sicurezza entra in gioco ovviamente Samsung Knox che si occuperà di crittografare le informazioni sensibili e le chiavi blockchain e di isolarle dal sistema operativo principale del telefono. Il nuovo portafoglio del colosso coreano punta a superare la concorrenza dell’Apple Wallet che, nonostante abbia diverse funzioni simili nel funzionamento, non consente però l’archiviazione e i pagamenti tramite criptovalute.

Al momento non si sa molto di più in quanto, come già detto, le informazioni rilasciate in fase di presentazione non sono state molte, ci limitiamo a riportarvi la definizione di Samsung del suo nuovo wallet, ovvero “un’esperienza perfetta, comoda e sicura per semplificare la vita di tutti i giorni, che combina il pagamento digitale, ID, chiavi e gestione degli asset in un unico strumento per semplificare le tue routine, dalla presentazione del tuo ID studente alla compilazione dei documenti di viaggio prima di un volo.”