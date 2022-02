Il nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta anticipa un piccolo ritocco grafico

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.5.3.

La principale novità di questo nuovo update di WhatsApp Beta attiene a nuove icone scure — in arrivo con un futuro aggiornamento — che vengono mostrate quando l’utente chiede la revisione di un ban.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.5.3

Delle possibili cause di rimozione di un account WhatsApp vi avevamo parlato in maniera approfondita in questo nostro precedente articolo — operando anche la distinzione tra cause di ban temporaneo e cause di ban permanente —, mentre ulteriori motivi di ban erano stati trattati in quest’altro articolo.

Come avevamo visto la scorsa estate, in un futuro aggiornamento, agli utenti che si imbatteranno nel ban del proprio account WhatsApp — per violazione della Commerce Policy del servizio — verrà offerta la possibilità di chiederne una revisione.

Ebbene, dall’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta apprendiamo che sono in corso anche i lavori per migliorare il design della funzione nel caso in cui sia attivo il tema scuro dell’applicazione.

Come si può notare dallo screenshot riportato di seguito, le icone che illustrano la risposta alla richiesta di revisione del ban dell’utente riflettono il tema attivo sul resto dell’app di WhatsApp. Prima questo tassello ancora mancava: lo screenshot contenuto nell’articolo precedente conteneva infatti soltanto icone chiare. Dal momento che il team di WhatsApp ha ultimato anche questo aspetto meramente grafico della funzione, si può presumere che il suo sviluppo sia ormai ultimato.

Ciò detto, la funzione non è ancora disponibile neppure per gli utenti Beta; verrà rilasciata da WhatsApp solo con un futuro aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp Beta

