Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della release 2.21.18.5.

Le novità della versione 2.21.18.5 di WhatsApp Beta per Android

Un mese fa gli sviluppatori di WhatsApp hanno iniziato a lavorare su uno strumento in-app per chiedere una revisione di un ban per la versione iOS dell’applicazione. Tale funzione consente di inviare una segnalazione al team di WhatsApp direttamente dall’app, con la possibilità di includere una descrizione di cosa è successo, prima di essere definitivamente bannati.

Ebbene, come apprendiamo da WABetaInfo, il team di WhatsApp sta finalmente lavorando per implementare la stessa funzionalità anche nella versione per i dispositivi basati su Android.

Purtroppo il ban non è un’ipotesi così marginale, in quanto potrebbe essere sufficiente essere inseriti a propria insaputa in un gruppo vietato per ritrovarsi tagliati fuori dalla popolare app di messaggistica e uno strumento che consenta di chiedere una revisione, pertanto, diventa molto importante.

Nel caso di questo screenshot l’utente è stato bannato per spam e, selezionando il relativo tasto, ha la possibilità di spiegare le proprie ragioni per chiedere la rimozione del ban.

Una volta terminata la revisione, il team di WhatsApp provvederà a rimuovere il ban nel caso in cui dovesse accogliere la richiesta dell’utente oppure lo confermerà e, pertanto, non si potrà fare altro che registrare un nuovo numero per accedere al servizio,

Al momento non vi sono informazioni su quando tale sistema di revisione dei ban sarà messo a disposizione di tutti gli utenti in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.18.5 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare ugualmente in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).