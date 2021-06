Forse in pochi lo sanno ma WhatsApp ha la facoltà di rimuovere un account dai propri server per alcuni motivi ben specifici. A differenza del ban del proprio account in cui non è più possibile utilizzare il proprio numero di telefono per accedere nuovamente sull’applicazione di messaggistica istantanea, l’eliminazione del proprio account può essere ripristinata (solo in alcuni casi).

Inattività lunga e breve

Fondamentalmente esistono due motivazioni che spingono WhatsApp alla eliminazione di un account, ed entrambi riguardano il tempo di inattività dell’account stesso:

Inattività per lungo tempo : WhatsApp provvederà alla rimozione dell’account allo scadere di 120 giorni di inattività , obbligando l’utente a creare un nuovo account utilizzando lo stesso numero telefonico. Tutte le informazioni saranno eliminate dai server di WhatsApp;

: WhatsApp provvederà alla rimozione dell’account allo scadere di , obbligando l’utente a utilizzando lo stesso numero telefonico. Tutte le informazioni saranno eliminate dai server di WhatsApp; inattività per breve tempo: in questo caso la situazione si fa un po’ più articolata. WhatsApp provvederà alla rimozione dell’account dopo una inattività di 45 giorni. Se utilizzerete nuovamente l’account entro 120 giorni con lo stesso dispositivo, però, l’account non verrà eliminato; lo sarà nel caso in cui entrerete nel vostro account dopo 45 giorni ma da un altro dispositivo.

L’eliminazione dell’account WhatsApp per breve inattività a seguito del login da un dispositivo differente è una misura di sicurezza adottata dall’azienda per scongiurare fughe di informazioni personali. Gli operatori telefonici, infatti, sono soliti riciclare i numeri di telefono; per tale motivo se WhatsApp dovesse registrare il login al proprio account dopo 45 giorni di inattività ma da un altro dispositivo, registrerà l’evento come un tentativo di accesso da parte di un utente differente e provvederà alla eliminazione dell’account legato al numero di telefono.

