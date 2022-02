Nelle scorse ore ha preso il via il roll out dell’ultima versione beta dell’app Apple Music per dispositivi Android, la quale comprende un significativo aggiornamento dei widget dell’app e anticipa persino il possibile lancio di una nuova app standalone per la musica classica.

Prima di entrare nel merito delle novità di questo nuovo update di Apple Music per Android è fondamentale premettere che le informazioni di seguito riportate sono il frutto di uno studio dell’ultimo APK disponibile sul Google Play Store, pertanto l’anticipazione di seguito riportata non garantisce che Apple opererà effettivamente in tale direzione.

Nuovi widget per Apple Music

Il passaggio di Apple Music per Android alla versione beta 3.9 porta con sé una novità che molti utenti gradiranno: due nuovi widget da sfruttare nella schermata home.

Come si può notare dalle gallerie seguenti — la prima comprende i widget “vecchi” tuttora presenti nella versione stabile dell’app, la seconda quelli appena rinnovati —, il team di Cupertino ha assottigliato i bordi dei widget, a tutto vantaggio delle informazioni mostrate.

Il widget “Apple Music Player” è più lungo e più largo, mentre quello “Apple Music Recently Played” è più configurabile al variare delle dimensioni. La griglia che mostra i brani riprodotti può essere impostata in 3×2 e 3×1, mentre la metà superiore del widget è più grande.

In aggiunta a questo, adesso lo sfondo del widget cambia in abbinamento alla copertina dell’abum in riproduzione (quando non c’è nulla in riproduzione il colore rimane il solito rosso/rosa).

I nuovi widget sono ancora in beta e presentano ancora dei bug grafici (come i bordi squadrati in alcune configurazioni) che dovrebbero essere risolti con l’arrivo nel canale stabile (presumibilmente a marzo, in concomitanza col rilascio di iOS 15.4).

Widget vecchi

Widget Apple Music Beta 3.9

Apple Classical

Lo scorso agosto Apple aveva acquisito Primephonic per puntare in maniera più decisa sulla musica classica in Music. Qualche mese più tardi la relativa app aveva chiuso i battenti e agli utenti era stato detto di usare Apple Music fino a che la nuova app non fosse stata pronta agli inizi del 2022.

Ebbene, il nuovo anno è iniziato da due mesi e adesso la versione beta di Apple Music ha rivelato il nome Apple Classical in una riga di codice — <string name=”open_in_apple_classical”>Open in Apple Classical</string> —, insieme con la possibilità di aprire tracce compatibili con tale servizio ottimizzato. Dovrebbe essere questo, dunque, il nome dell’app standalone in arrivo su Android (sebbene non si possano escludere cambiamenti prima del lancio).

La versione più recente di Apple Music per Android è scaricabile dal Play Store cliccando sul badge sottostante.

