Vodafone svela il regalo di San Valentino tra Netflix e GB illimitati

San Valentino 2022 è ormai alle porte e anche Vodafone ha deciso di preparare dei bei regali per i propri clienti, che comprendono GB illimitati e ben 3 mesi di Netflix.

Dopo avervi parlato pochi minuti fa dell’offerta presentata da Iliad per acquisire Vodafone, andiamo adesso a scoprire che cosa l’operatore rosso sta organizzando per la festa degli innamorati.

Prima di tutto, tutti i clienti Vodafone — sia quelli privati che quelli con partita IVA — riceveranno GB illimitati per due giorni. La promozione sarà automatica, pertanto non sarà necessario fare alcunché per attivarla. Ecco il messaggio ufficiale dell’operatore:

«Il 14 e il 15 febbraio, in occasione di San Valentino, Vodafone regalerà Giga Illimitati ai suoi clienti mobile, anche a coloro che possiedono una partita IVA. I Giga si attiveranno in automatico e si disattiveranno al termine dalla seconda giornata».

In aggiunta a questo, l’operatore rosso invita i propri clienti ad accedere alle applicazioni ufficiali My Vodafone e My Vodafone Business con la promessa di ulteriori sorprese in arrivo.

Il secondo regalo di San Valentino, invece, non è aperto a tutti, ma è ugualmente interessante: tutti i clienti consumer con attiva l’offerta Vodafone Infinito (attivabile a questo link) «avranno la possibilità, dal 16 al 22 febbraio, di ricevere in regalo 3 mesi del grande intrattenimento Netflix (Piano Standard)». La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per quelli aventi già un abbonamento Netflix (ecco il nostro approfondimento sulle novità del mese) attivo, ma non è compatibile con i pacchetti di servizi Vodafone già comprensivi di Netflix.

Al fine di promuovere queste nuove iniziative, Vodafone manderà in onda una nuova campagna pubblicitaria avente come testimonial d’eccezione Alessandro Cattelan. Gli spot realizzati coinvolgono anche Netflix e sono in tutto tre, il primo dei quali è visibile di seguito.