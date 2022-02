Oggi si è svolto il tanto atteso Galaxy Unpacked 2022, Samsung ha presentato al mondo la sua nuova serie di smartphone Galaxy S22 e la famiglia di tablet Galaxy Tab S8; in più ha dato un assaggio degli aggiornamenti che arriveranno per la serie Galaxy Watch 4. Google ha lavorato a stretto contatto con Samsung per implementare una serie di nuove funzionalità per comunicare e divertirsi con i nuovi dispositivi, vediamo di cosa si tratta.

Google Duo e la condivisione in tempo reale

Google Duo, l’applicazione per le videochiamate di Big G, potrà essere utilizzata su Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 per condividere contenuti, in tempo reale, su alcune applicazioni: sarà possibile scambiare idee con amici e colleghi tramite Jamboard, condividere immagini in Samsung Notes e Gallery, guardare insieme video su YouTube o cercare posizioni e luoghi su Google Maps.

Anteprima dei video YouTube su Messaggi Google

Secondo Google, i video di YouTube sono la tipologia di contenuto più condivisa attraverso l’app Messaggi, a breve sarà possibile visualizzare un’anteprima del video ricevuto, in modo da scegliere se visualizzarlo subito oppure no. Inoltre, cliccando sull’anteprima, verrà automaticamente avviata la riproduzione, senza necessità di abbandonare l’app.

Voice Access integrato su Galaxy S22 e Galaxy Tab S8

Voice Access è una funzione di Android sviluppata per consentire a persone con disabilità, fisiche o motorie, di interagire con il proprio dispositivo senza la necessità di utilizzare le mani. Tale funzione, oltre a semplificare la vita di coloro che hanno disabilità, può risultare comoda anche per persone con una disabilità temporanea (come un braccio rotto) o in tutte quelle situazioni in cui abbiamo le mani impegnate. Voice Access è ora integrato nelle nuove serie Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, non sarà necessario scaricare nessuna applicazione e si potrà interagire con il proprio dispositivo, in maniera semplice e intuitiva, solamente con l’utilizzo di comandi vocali. È possibile attivare Voice Access in automatico (ogni qual volta interagiamo col dispositivo), oppure tramite il comando “Ok Google, Voice Access”.

Material You integrato

Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 arriveranno sul mercato con Android 12, sarà quindi possibile personalizzare il proprio dispositivo sfruttando il Material You di Google. Si potrà cambiare lo sfondo e l’aspetto dell’intero dispositivo, notifiche comprese, che si adatteranno alla tavolozza dei colori.

Maggiore integrazione tra Galaxy Watch 4, dispositivo e app Google Play

Configurare un nuovo Galaxy Watch 4 sarà ancora più semplice, dal prossimo mese verrà migliorato il processo di configurazione, in modo che le applicazioni sul telefono Android vengano consigliate sull’orologio: si potranno installare le app su Galaxy Watch 4, direttamente dal telefono.

Google Assistant arriverà su Galaxy Watch 4

Nei prossimi mesi, l’assistente Google farà la sua comparsa su Galaxy Watch 4 con tutte le sue funzioni. Si potrà chiedere, direttamente all’orologio, di impostare un timer, leggere gli appuntamenti del calendario, avviare la riproduzione musicale e tanto altro. Inoltre Google Assistant avrà un design rinnovato e tempi di risposta più rapidi.

Galaxy Watch 4 riceverà YouTube Music Premium stand alone

Wear OS permette già, agli utenti YouTube Premium e YouTube Music Premium, di scaricare brani musicai per ascoltarli offline senza la presenza di annunci; prossimamente verrà aggiunto il supporto per lo streaming WiFi e LTE. Questo consentirà agli utenti, di scoprire nuovi brani senza dover avere necessariamente lo smartphone nelle vicinanze.