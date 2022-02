Le ROM custom non sono più così popolari come lo erano fino ad alcuni anni fa ma ci sono ancora alcuni motivi per cui gli utenti potrebbero volerne usare una, come ad esempio il più elevato livello di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la privacy (che con Android è sempre esposta a qualche “influenza” da parte di Google).

Tra i tanti progetti che mettono al centro della propria esperienza la sicurezza vi è anche GrapheneOS, il cui team ha reso noto che collaborerà con un produttore di dispositivi per lanciare un telefono basato sul suo software.

Stando a quanto viene reso dallo staff di GrapheneOS con un messaggio su Twitter, tale smartphone dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti una valida soluzione alternativa all’OS che viene ad esempio installato sui Google Pixel.

Purtroppo allo stato attuale il team di sviluppatori di GrapheneOS non può condividere i dettagli relativi a tale progetto ma si augura di poter iniziare a dare qualche informazione nel giro di alcuni mesi.

Come potrebbe essere il nuovo smartphone di GrapheneOS

Al momento è difficile fare previsioni su quale potrebbe essere il produttore di smartphone che ha deciso di collaborare con GrapheneOS e probabilmente non sarà una delle aziende leader del mercato (come Samsung o Xiaomi, tanto per fare qualche nome).

Il telefono in questione probabilmente non potrà contare sui Google Play Services, trattandosi di una delle caratteristiche principali di GrapheneOS e magari potrebbe essere Huawei, ormai abituata a fare a meno di essi a causa del ban commerciale inflitto dal governo statunitense, a decidere di dare un’opportunità a questo progetto di raggiungere il grande pubblico.

Restiamo in attesa di scoprire quali sono i progetti del team di GrapheneOS, certi comunque che gli sviluppatori hanno deciso di compiere un passo coraggioso per chi si occupa soltanto di software.