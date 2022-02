Nel mese di ottobre dello scorso anno, Google ha annunciato i suoi ultimi smartphone, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Contestualmente alla presentazione, è stato lanciato un nuovo servizio chiamato Pixel Pass, inizialmente riservato ai soli utenti degli Stati Uniti: ora Big G è intenzionato a portare il Pixel Pass anche in Europa, scopriamo insieme i dettagli.

Google ha fatto richiesta per depositare il marchio Pixel Pass in Europa

Big G ha avviato i preparativi per portare il suo servizio in abbonamento, Pixel Pass, anche in Europa: in data 7 febbraio 2022, Google LLC ha presentato una domanda di marchio presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) per il nome “Pixel Pass”. Nella domanda è presente la seguente descizione: “Servizi in abbonamento per consumatori, ovvero fornitura e gestione di pacchetti di abbonamento in bundle a telefoni cellulari senza fili per chiamate e piani dati, servizi assicurativi e di garanzia per telefoni cellulari e dispositivi elettronici di consumo, servizi di supporto tecnico per telefoni cellulari e dispositivi elettronici di consumo e contenuti digitali on-line e servizi multimediali, compresi servizi di abbonamento in streaming di contenuti audiovisivi; finanziare l’acquisto, la sostituzione o l’aggiornamento di apparecchiature e dispositivi di telecomunicazione senza fili; riparazione e manutenzione di telefoni cellulari e dispositivi elettronici di consumo“.

Le caratteristiche dell’abbonamento già le conosciamo, versando un importo mensile (al momento sconosciuto per l’Europa) si riceverà un nuovo smartphone Pixel, ma si potrà anche usufruire di numerosi servizi premium quali YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google One con 200 GB di spazio di archiviazione cloud incluso, Google Play Pass con centinaia di giochi e app e Preferred Care per avere riparazioni e sostituzioni incluse. Inoltre sarà possibile non solo scegliere di permutare il vecchio dispositivo in possesso, ma sarà consentito anche scegliere un nuovo smartphone Pixel ogni due anni.

Al momento non ci sono altre informazioni in merito al Pixel Pass europeo, ma non è da escludere che Google possa rilasciare ulteriori informazioni (e magari il servizio stesso) a maggio, in occasione del Google I/O. Quest’anno quindi, nell’annuale conferenza, oltre alla presentazione di Pixel 6a e Pixel Watch, gli utenti potrebbero ricevere una gradita sorpresa.