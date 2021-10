Insieme ai Google Pixel 6, al Google Pixel Stand 2 e ad Android 12, questa sera è stato presentato anche Google Pixel Pass, un servizio che permette di avere i due nuovi smartphone Pixel insieme ad alcuni servizi aggiuntivi esclusivi pagando un abbonamento mensile.

Google Pixel Pass è disponibile negli USA, ma questo era scontato, e costa 45 dollari al mese scegliendo Google Pixel 6 e 55 dollari al mese scegliendo invece Google Pixel 6 Pro e include la particolarità di offrire alcuni servizi aggiuntivi esclusivi per tutti coloro che lo sottoscrivono:

YouTube Premium, completo di tutte le sue funzionalità per video senza pubblicità e riproduzione in background;

YouTube Music Premium, completo di tutte le sue funzionalità per video senza pubblicità e riproduzione in background;

Google One con 200 GB di spazio di archiviazione in cloud per foto e video a risoluzione massima, sconti per il Google Store, backup automatico e tutte le altre sue funzioni;

Google Play Pass, anche lui completo di tutto per una esperienza di gioco senza limiti e complicazioni;

Preferred Care per riparazioni senza problemi dello smartphone in caso di danni dovuti a incidenti quotidiani.

Google Pixel Pass è sottoscrivibile, ribadiamo ancora una volta negli USA, almeno per ora, direttamente dal Google Store. Arriverà in Italia? Non lo sappiamo in questo momento, ma considerato che i Google Pixel 6 lo faranno ci sono buone possibilità che ciò accada.