A luglio dello scorso anno l’app YouTube Music ha perso la pratica scorciatoia “Mixtape offline”, ma ora il team di sviluppo ha introdotto la scorciatoia “Download” come sostituto su Android.

Il collegamento viene visualizzato con una pressione prolungata sull’icona di YouTube Music, azione che la fa comparire appena sopra la scorciatoia “Cerca”. Toccandola si avvia la riproduzione casuale di tutti i brani scaricati, piuttosto che solo quelli della playlist automatica “Mixtape offline” generata dai download intelligenti.

YouTube Music per Android ottiene la scorciatoia “download”

La scorciatoia “download” sembra includere tutti i brani, album e playlist memorizzati individualmente per la riproduzione offline.

Come per le altre scorciatoie delle app, anche quest’ultima può essere trascinata nella schermata iniziale in modo da poter avviare più rapidamente la riproduzione casuale, specialmente quando si è offline, evitando di dover navigare manualmente fino alla sezione “Download”.

Il nuovo collegamento “Download” è stato individuato nelle versioni 4.63 e 4.64 di YouTube Music per Android e sembra che negli ultimi giorni sia stato ampiamente distribuito tramite un aggiornamento lato server.

Nel frattempo la scorciatoia “Riproduci mixtape offline” non ha mai abbandonato l’app per iOS che è stata appena aggiornata per quanto riguarda le icone, la scheda libreria e la schermata di riproduzione.

