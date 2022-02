Dopo aver lanciato una nuova interfaccia utente per il lettore video, il team di YouTube è al lavoro su un’altra utile funzionalità.

Un’analisi del codice contenuto nel file APK dell’app YouTube per Android rivela che gli sviluppatori stanno realizzando un pulsante dedicato per passare a YouTube Music direttamente dall’interno dell’app YouTube.

YouTube per Android sperimenta il nuovo pulsante “Ascolta con YouTube Music”

Una stringa rinvenuta nel codice della versione beta 17.05.33 di YouTube per Android suggerisce che l’app potrebbe presto offrire un nuovo pulsante “Ascolta con YouTube Music” che sarebbe utile ad esempio per passare direttamente all’app YouTube Music quando si preferisce ascoltare una traccia audio senza guardare il relativo video.

Questo sarà molto più comodo rispetto a uscire dall’app YouTube, aprire l’app YouTube Music e quindi cercare il brano, inoltre all’interno di YouTube Music sarà più semplice scoprire altra musica dello stesso artista o dello stesso genere.

Al momento non sappiamo altro del pulsante “Ascolta con YouTube Music”, nemmeno dove verrà posizionato nell’interfaccia, ma è probabile che prima o poi sarà implementato nella versione stabile dell’app.

YouTube sta inoltre preparando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di riprodurre in loop i capitoli dei video e un’opzione per la voce fuori campo in YouTube Shorts.

