Nearby Share è una tecnologia di condivisione file utilizzata da Google per inviare e ricevere file tra Chromebook e dispositivi Android che si trovano nel raggio di azione del bluetooth.

Con l’arrivo di Android 12 è diventato anche possibile condividere una rete Wi-Fi da un dispositivo Android a un altro e ora Google sta portando questa funzionalità sui Chromebook consentendo di ricevere una password Wi-Fi da un altro dispositivo nelle vicinanze senza che siano sotto la stessa rete, ma solo a portata di bluetooth.

Nearby Share permetterà di condividere le credenziali Wi-Fi da Chromebook

La funzionalità invia le informazioni necessarie per connettersi al Wi-Fi, incluso il nome della rete (SSID), il tipo di sicurezza (WPA2 o WPA3) e la password. Con queste informazioni il dispositivo ricevente sarà in grado di andare online quasi immediatamente.

In questo momento gran parte degli sforzi sono incentrati sulla capacità dei Chromebook di ricevere una rete Wi-Fi tramite la condivisione nelle vicinanze, ma per ora non c’è alcuna indicazione in merito a come Chrome OS sarà in grado di inviare le informazioni.

Inizialmente questa funzionalità sarà attivabile attraverso il flag #nearby-sharing-receive-wifi-credentials all’indirizzo chrome://flags e diventerà molto più semplice condividere una password Wi-Fi da uno smartphone con Android 12 al proprio Chromebook o aggiungere il dispositivo Chrome OS di un amico sulla propria rete.

Considerando che lo sviluppo della funzionalità è iniziato nell’ultima settimana, probabilmente non vedremo arrivare la condivisione Wi-Fi per i Chromebook almeno fino a marzo o aprile.

