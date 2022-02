Negli ultimi tempi l’azienda di Mountain View ha un po’ trascurato l’app Google Duo preferendo dedicare tempo e risorse a Google Meet, ma ora un paio di nuove funzionalità sono in via di sviluppo.

Google Duo sperimenta le Breakout Rooms

Analizzando il codice relativo al file APK dell’ultima versione 159.0.425779378 dell’app Google Duo, il team di XDA ha trovato dei riferimenti testuali alla funzionalità Breakout rooms che sembra offrire la possibilità di dividere le persone in piccoli gruppi.

Si tratta di una funzionalità utile quando si ospitano grandi riunioni, dove ad esempio gli insegnanti possono dividere gli studenti in piccoli gruppi per la collaborazione su progetti, discussioni e altro nelle classi online.

Sembra che l’app Google Duo sarà la prossima a ricevere questa funzionalità, visto che la maggior parte dei servizi di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet offre stanze per gruppi di lavoro.

Le stringhe rivelatrici suggeriscono che Google Duo consentirà a chi ospita la riunione di creare stanze per gruppi di lavoro e i partecipanti vedranno una finestra di dialogo che li informerà quando le sessioni saranno in corso e quando saranno terminate.

Google Duo testa la diretta streaming e la registrazione di una videoconferenza

Altre nuove nuove stringhe contenute nel codice di programmazione suggeriscono che Google Duo potrebbe aggiungere la possibilità di trasmettere in diretta streaming e registrare una videoconferenza.

Google Duo mostrerà un messaggio persistente per informare che la riunione è in streaming e registrata, visualizzando anche il nome del partecipante che ha avviato la diretta.

Le sale riunioni e la possibilità di trasmettere in diretta streaming e registrare le riunioni sono funzionalità ancora in fase di sviluppo e non sono state ancora distribuite agli utenti di Google Duo.

