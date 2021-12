Pare che Google abbia in programma importanti novità per quanto riguarda la propria offerta dedicata al settore dei servizi di videochiamate: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso di Mountain View potrebbe concentrarsi soprattutto sulle aziende, mettendo un po’ da parte gli utenti “normali”.

Da tempo si parla di una possibile fusione degli attuali due servizi del colosso statunitense, ossia Google Duo e Google Meet, prodotti su cui nell’ultimo anno il team di sviluppatori di Google ha continuato a lavorare, sebbene con ritmi diversi.

Google Meet e le aziende al centro dei progetti di Google

In particolare, gli sforzi più importanti sono stati compiuti per migliorare Google Meet e rendere questo servizio più semplice da usare e più ricco di funzionalità (anche e soprattutto per i clienti aziendali) mentre a Google Duo è stata dedicata un po’ meno attenzione.

Se il team di Google dovesse continuare nella direzione intrapresa negli ultimi 12 mesi, nei prossimi anni Android si potrebbe ritrovare senza una soluzione concorrente diretta di FaceTime mentre Google Meet potrebbe conquistare sempre più spazio sulla piattaforma mobile del colosso di Mountain View, ciò grazie ad un’integrazione più forte (andando così a sostituire del tutto Google Duo).

Lo staff di 9to5Mac ha chiesto delucidazioni al team di Google sui piani futuri dell’azienda per quanto riguarda il settore dei servizi di videochiamata e la risposta è stata che il colosso statunitense non ha alcuna intenzione di interrompere gli investimenti e i progetti per gli utenti consumer.

Gli sviluppatori di Google Duo ci hanno anzi tenuto a ribadire come negli ultimi 18 mesi siano state introdotte tante importanti novità in questo servizio, come la possibilità di effettuare chiamate di gruppo con fino a 32 partecipanti, il supporto ad Android TV, il miglioramento dell’interfaccia utente, il supporto ad alcune smart TV di Samsung e la condivisione dello schermo in HD.

Se volete provare Google Duo e Google Meet per Android, potete scaricare le relative applicazioni dal Google Play Store attraverso i seguenti badge: