Su eBay si apre una nuova settimana di offerte con gli Imperdibili, che propongono una lunga serie di prodotti tech scontati. Tra questi spiccano i numerosi sconti sugli smartphone e sui tablet Android, ma non dimentichiamo il nuovo coupon con ribassi del 10% su tantissimi prodotti. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Le migliori offerte Android degli Imperdibili eBay (7-13 febbraio 2022)

Le offerte eBay della settimana si aprono questa mattina e si chiudono alle 23:59 del 13 febbraio 2022, a meno di un esaurimento scorte anticipato. Toccano tantissimi modelli di smartphone Android di diversi marchi e qualche tablet Android (soprattutto Samsung), spaziando per praticamente ogni fascia di prezzo.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o tablet del robottino questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo, sempre che le offerte vi soddisfino ovviamente. Senza ulteriori indugi scopriamo insieme le migliori offerte Android attualmente a disposizione su eBay.

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Disponibile il nuovo coupon eBay SMARTHOME22: come utilizzarlo

Oltre alle suddette offerte da questa mattina è disponibile un nuovo coupon che permette di risparmiare il 10% su tantissimi prodotti. Risulta valido solo sui prodotti inclusi in specifiche categorie (tra le quali smart home, notebook, TV e console) e venduti da specifici venditori fino alle 23:59 del 27 febbraio 2022. Può essere utilizzato fino a un massimo di tre volte per utente, con una spesa minima richiesta di 20 euro e uno sconto massimo ottenibile di 100 euro (raggiungibile dunque con un acquisto di 1000 euro).

Come sfruttarlo? Basta aggiungere al carrello almeno uno dei prodotti compatibili con il coupon e digitare SMARTHOME22 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, pagando con PayPal, carta di credito o di debito. Per scoprire la lista di venditori aderenti e le categorie di prodotti potete seguire questo link. Qui in basso potete invece consultare tutte le offerte disponibili su eBay:

Tutte le offerte eBay

