Google si prepara a introdurre interessanti novità per quanto riguarda i servizi Google Traduttore e Google Lens. La casa di Mountain View ha intenzione di unire il meglio delle due app per una nuova esperienza di traduzione intelligente, anche se purtroppo a partire da iOS.

Nuova esperienza di traduzione con la fotocamera grazie a Google Lens

L’annuncio arriva direttamente dal forum di supporto ufficiale di Google, ma per il momento riguarda i dispositivi della mela. All’interno del messaggio si legge infatti che la nuova esperienza di traduzione è attiva da oggi sugli smartphone iOS, mentre su Android arriverà nei prossimi mesi. Sui dispositivi del robottino, lo ricordiamo, è attualmente in distribuzione la nuova interfaccia in Material You, partita qualche mese fa dai Pixel.

Secondo quanto possiamo leggere, sarà fornita un’esperienza consolidata per la traduzione istantanea, la traduzione di immagini catturate e quella di immagini importate, tutto in un unico posto. In più sarà possibile selezionare il testo tradotto e copiarlo, cercarlo online o inviarlo alla home di Google Traduttore.

Per provare le novità basta aprire l’app Traduttore e premere sull’icona della fotocamera, ma per ora solo su iOS (come detto più su). A quanto pare Big G ha intenzione di migliorare ulteriormente il servizio nel corso dei prossimi mesi: tra le novità previste la possibilità di passare dalla fonte al testo tradotto e di effettuare selezioni di testo dalla fonte stessa. Siamo certi che conosceremo presto altri dettagli.

Google Traduttore e Google Lens potrebbero dunque unire sempre di più le forze, mettendo a disposizione tutte le loro potenzialità in un unico posto. Per iniziare a scoprire le novità, da utenti Android dovremo attendere i prossimi mesi.

Potrebbe interessarti: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia, disponibili da oggi sul Google Store