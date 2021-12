L’aggiornamento di dicembre 2021 per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ha portato il primo Feature Drop, ma non è stato la panacea di tutti i mali, tutt’altro: i problemi di connettività riscontrati da diversi utenti hanno costretto Big G a fermarne il rilascio.

Sebbene un primo rimedio non avesse tardato ad arrivare, il misterioso rallentamento del roll out era un chiaro indizio del fatto che Google stesse tenendo d’occhio la situazione. Ebbene ora non c’è più nulla da nascondere: il colosso di Mountain View ha ufficialmente fatto sapere di aver messo in pausa il rilascio dell’aggiornamento di dicembre 2021 per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione). La causa è costituita proprio dai citati problemi di connettività.

In un post sul forum ufficiale, il team di Big G non fornisce alcun dettaglio sulla durata di questa pausa, che dovrebbe comunque essere definitiva. Nel testo si legge infatti che il fix necessario è stato identificato e che lo stesso verrà reso disponibile con il rilascio dell’aggiornamento di gennaio 2022. Questo nuovo update — si legge — conterrà anche tutti i fix e i miglioramenti che in origine sarebbero dovuti arrivare con quello del mese di dicembre.

Alla luce del consueto modus operandi di Google, è lecito presumere che il nuovo aggiornamento prenderà il via il primo lunedì del mese, che in questo caso cade il 3 gennaio 2022.

Ecco il testo integrale del messaggio rivolto alla Pixel Community:

«The Pixel team paused the December software update to Pixel 6 and Pixel 6 Pro devices after some users reported calls were dropping or disconnecting. We have now identified a fix that will roll out in a software update by late January. This update will also include all the fixes and improvements that were originally planned in December. If you received the December software update on Pixel 6 or Pixel 6 Pro and are still experiencing mobile connectivity issues, you can revert to the previous software version using the Android Flash Tool (flash.android.com) and performing a factory reset. Please back up your phone before restoring to the previous software version. If you are not experiencing mobile connectivity issues, no action is required. We sincerely apologize for the inconvenience and appreciate your patience as we roll out the fix.

Your Pixel Community Manager,

Camille»