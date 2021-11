Gli smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati interessati da numerosi problemi dopo il loro lancio e oggi si sta palesando un altro inconveniente che seppur di minore entità può essere comunque seccante per i possessori di uno di questi smartphone Google.

La funzionalità Magic Eraser che rimuove gli oggetti indesiderati dalle foto è scomparsa per molti utenti che hanno aggiornato Google Foto all’ultima versione.

Google Pixel 6 perde Magic Eraser con l’ultimo aggiornamento di Google Foto

Secondo una discussione su Reddit l’opzione Magic Eraser che era presente nella sezione Strumenti all’interno dell’editor di Google Foto è completamente scomparsa dopo l’ultimo aggiornamento dell’app alla versione 5.67.

Nel caso Magic Eraser fosse ancora presente in Google Foto, al momento è bene disattivare subito gli aggiornamenti automatici per quest’app, visitando la pagina di Google Foto nel Play Store, quindi toccando il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra e togliendo il segno di spunta sull’opzione “aggiornamento automatico”.

È possibile che Google abbia già interrotto il lancio della versione 5.67 di Google Foto poiché molte persone riferiscono di non vedere più l’aggiornamento. Tuttavia la nuova versione potrebbe non aver ancora raggiunto tutti gli utenti, quindi è meglio prevenire che curare, anche per il fatto che nemmeno la disinstallazione di tutti gli aggiornamenti dell’app ripristina la funzionalità Magic Eraser.

