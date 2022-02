Ovviamente in questi giorni le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori sono tutte rivolte verso la serie Samsung Galaxy S22, la cui presentazione ufficiale è in programma per il 9 febbraio ma il colosso coreano ha anche tanti altri smartphone da lanciare nei prossimi mesi e dalla Russia arrivano alcune interessanti informazioni per quanto riguarda la serie Galaxy A 2022.

In particolare, sono 5 i nuovi smartphone certificati dalla FSA: stiamo parlando dei device che sul mercato dovrebbero arrivare con i nomi di Samsung Galaxy A13 , Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 e Galaxy A73.

In Russia certificati 5 nuovi Samsung Galaxy A

Sono 5 gli smartphone ma le versioni di ciascun modello sono di più e queste sono tutte le sigle (le lettere DS stanno per Dual SIM):

SM-A135F/DSN

SM-A135F/DS

SM-A235F/DS

SM-A235F/DSN

SM-A336B/DSN

SM-A336B/DS

SM-A536B/DS

SM-A536E/DS

SM -A736B/DS

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe in progetto di lanciare i primi modelli della nuova generazione di smartphone della serie Samsung Galaxy A da marzo e quest’anno anche per tali device il produttore coreano dovrebbe avere deciso di rimuovere l’ingresso jack audio da 3,5 mm (così com’è già avvenuto per la serie Galaxy S).

Tutti i modelli dovrebbero arrivare sul mercato con l’interfaccia Samsung One UI 4 basata su Android 12 e dovrebbero poter contare su 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e su 4 anni di update di sicurezza.

Quando potrebbero arrivare i nuovi smartphone

Il colosso coreano dovrebbe lanciare Samsung Galaxy A33 e Galaxy A53 a marzo e probabilmente saranno questi i due modelli più venduti, ciò grazie al miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Ad aprile Samsung dovrebbe lanciare il modello più economico della serie, ossia Galaxy A13 e quello più costoso (oltre che interessante), Samsung Galaxy A73 (nell’immagine di copertina un suo concept ci mostra come potrebbe essere). Infine, a maggio dovrebbe arrivare anche Samsung Galaxy A23.

Restiamo in attesa di scoprire se tutti questi cinque smartphone saranno lanciati anche in Europa e a quale prezzo.

