Tra le prossime novità in arrivo per la gamma di smartphone Motorola ci sarà anche l’ancora inedito Motorola Moto G Stylus (2022). Lo smartphone dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2022.

In queste ore, in attesa di conferme ufficiali dall’azienda, emergono i primi dettagli sulle specifiche tecniche del futuro Motorola Moto G Stylus (2022). Le informazioni, che andremo ad analizzare di seguito, sono abbastanza deludenti. Lo smartphone avrà un SoC di MediaTek non proprio recente, specifiche abbastanza basilari, con alcune assenze che stonano come quella del chip NFC, ed un supporto software decisamente limitato. Ecco i dettagli:

Motorola Moto G Stylus (2022): ecco le specifiche tecniche

Il nuovo smartphone di Motorola potrà contare su di un display da 6.78 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (2460 x 1080 pixel). Il pannello sarà un IPS LCD caratterizzato da un refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del nuovo Motorola Moto G Stylus (2022) troveremo il SoC MediaTek Helio G85, presentato un anno e mezzo fa e, quindi, non certo il modello di SoC più recente a disposizione dei produttori. Da notare che precedenti rumor anticipavano la presenza dello Snapdragon 480+.

Sul mercato sono attese diverse varianti dello smartphone che si differenzieranno tra loro in base alla dotazione di RAM e storage. Il nuovo G Stylus dovrebbe presentare 4/6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Per quanto riguarda la batteria, invece, lo smartphone dovrebbe integrare una batteria da 5.000 mAh con ricarica da soli 10 W. Come suggerisce anche il nome, lo smartphone supporterà una stylus che sarà inclusa in confezione e potrà essere ospitata all’interno dell’apposito slot dello smartphone.

Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50 Megapixel (un Samsung ISOCELL S5KJN1) supportato da un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel (ISOCELL S5K4H7) e da un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel con il sensore che sarà installato all’interno del tradizionale foro del display, posizionato centralmente.

Tra le specifiche ci sarà spazio anche per un sensore di impronte digitali che sarà integrato nel tasto laterale d’accensione. Non ci sarà un tasto dedicato a Google Assistant mentre è confermata la presenza del jack audio da 3.5 mm. Le ultime indiscrezioni sul progetto, inoltre, confermano l’assenza del chip NFC e del supporto Dual SIM. Tali elementi, però, potrebbero trovare spazio nelle versioni dello smartphone dedicate ad alcuni mercati.

Il comparto software dovrebbe essere particolarmente deludente. Il nuovo Motorola Moto G Stylus (2022) dovrebbe, infatti, arrivare sul mercato con Android 11 per poi ricevere solo in un secondo momento Android 12. Il passaggio ad Android 12 sarà anche l’unico major update che Motorola riserverà al suo smartphone. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza, inoltre, l’azienda dovrebbe mettere a disposizione degli utenti esclusivamente degli update bimestrali e solo per i primi due anni dal lancio.

Non ci sono informazioni precise, per ora, su prezzo e data di uscita del nuovo Motorola Moto G Stylus (2022). Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato sia in Nord America che in Europa (Italia compresa). Maggiori dettagli (anche ufficiali) sul progetto potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.