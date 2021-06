Senza grandi presentazioni o eventi, Motorola ha annunciato lo smartphone Motorola Moto G Stylus 5G.

Caratteristiche Motorola Moto G Stylus 5G

Si tratta a tutti gli effetti una versione aggiornata di Motorola Moto G Stylus che la compagnia alata aveva presentato durante il CES di inizio anno. I due terminali, infatti, condividono molto anche se troviamo alcune importanti differenze a partire dal processore. In questo caso, infatti, l’azienda ha puntato sul SoC Qualcomm Snapdragon 480 per via del supporto alla connettività 5G sub-6 GHz.

Frontalmente è presente un display FullVision da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+, mentre internamente il SoC Qualcomm è accompagnato da 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di memoria interna espandibile tramite microSD. Cresce la batteria che passa da 4000 a 5000 mAh, ideale per raggiungere due giornate di autonomia completa, e il sensore fisico per le impronte digitali viene posizionato sul retro del terminale.

La stylus è perfetta per modificare rapidamente foto, scrivere note, buttare giù idee o un schizzi di un disegno sfruttando le numerose ottimizzazioni software sviluppate da Motorola, mentre la fotocamera posteriore può contare su quattro sensori così composti: sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e di profondità da 2 MP.

Scheda tecnica

Display FullVision da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 480;

6 GB di RAM con 256 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

fotocamera principale: sensore da 48 MP con apertura f/1.7, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 5 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 con apertura f/2.4;

sensore frontale da 16 MP con apertura f/2.2;

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, radio FM;

dimensioni: 169,54 x 77,48 x 9,35mm;

peso: 217,5 grammi;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10 W;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola ci fa sapere che il modello Moto G Stylus 5G sarà disponibile a partire dal 14 giugno negli USA a partire a 399,99 dollari, circa 330 euro al cambio, nella colorazione Cosmic Emerald. Purtroppo nessuna indicazione circa un eventuale commercializzazione anche nel nostro Paese.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Motorola del mese.