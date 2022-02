La settimana scorsa vi abbiamo riportato l’ufficialità dello sbarco di Iliad nel mercato degli operatori di telefonia fissa, ora pare che in futuro l’operatore possa implementare una funzione di Wi-Fi sharing per i clienti mobile attraverso i modem Iliadbox. Vediamo di cosa si tratta.

Iliad potrebbe creare una rete Wi-Fi aperta per i propri clienti sfruttando le connessioni domestiche

Cominciamo subito col precisare che l’operatore non ha esplicitamente pubblicizzato, né parlato, di questa potenziale funzionalità durante la presentazione di Iliadbox, quanto di seguito si evince da quelle che sono le condizioni contrattuali nei documenti Iliad. Più esattamente, l’articolo 3 denominato “Utilizzo dell’apparato” riporta un paragrafo dedicato al servizio di “wifi sharing” che vi riportiamo di seguito: “L’Utente riconosce che l’Iliadbox è impostata per consentire la fruizione del servizio di wifi sharing da parte degli utenti di telefonia mobile di Iliad, senza determinare alcun pregiudizio alle prestazioni dell’Iliadbox e ai servizi di telefonia vocale e di connessione a Internet, e ferma restando la facoltà dell’Utente di disattivare tale funzionalità dell’Iliadbox tramite l’Area Personale del Sito Internet“.

In pratica Iliad ha previsto la possibilità di utilizzare i modem Iliadbox degli utenti per creare una rete Wi-Fi aperta, presumibilmente gratuita, per i propri clienti mobile, in modo da permettere a questi di non andare ad intaccare i giga della propria offerta. Non avendo ancora fatto parola di tutto ciò, si presume che Iliad possa voler implementare questa funzione in futuro. Ad ogni modo, sempre nelle condizioni contrattuali, si riporta come l’utente di rete fissa abbia comunque la possibilità di disattivare tale funzione (attiva di default) tramite l’Area Personale.

In Francia FreeWifi_Secure per i clienti Free Mobile fa già qualcosa di simile

Iliad nella sua madre patria, attraverso il brand Free, offre già ai suoi clienti un servizio denominato FreeWifi_Secure. Questo servizio in pratica rende disponibile nella Francia continentale una rete di hotspot nazionale gratuita, utilizzando le reti Wi-Fi dei clienti Freebox. Questa funzione consente ai clienti Free Mobile di connettersi automaticamente alla rete FreeWifi_Secure, utilizzando un protocollo di autenticazione EAP-SIM (Extensible Authentication Protocol per SIM) che non richiede quindi di inserire alcuna credenziale, ma sfrutta semplicemente il riconoscimento della SIM per connettersi in automatico.

Qualora l’operatore volesse in futuro implementare tale funzione anche in Italia, non sarebbe comunque il primo. Infatti Fastweb offre già ai propri clienti mobile la possibilità di connettersi alla rete Wi-Fi dei clienti di rete fissa che concedono questa possibilità.

