Necessiti di parlare con il servizio clienti Iliad per ricevere assistenza sul tuo numero di rete mobile? Oppure vuoi richiedere maggiori informazioni su una nuova promozione telefonica lanciata dalla compagnia di telecomunicazioni francese?

In questo articolo ti spiegheremo come parlare con un operatore Iliad, illustrando tutti i metodi che esistono per ottenere aiuto dal team di assistenza.

Parlare con operatore Iliad tramite telefono

Il numero per parlare con un operatore Iliad è il 177, a cui ci si può rivolgere per chiedere assistenza telefonica. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 20 nel fine settimana (sabato e domenica).

Il 177 è il numero di riferimento da contattare sia da una linea mobile Iliad sia da un altro operatore. A questo proposito però, occorre fare una distinzione importante: per i clienti Iliad la chiamata al 177 è inclusa nell’offerta telefonica, mentre chi chiama da un operatore diverso deve verificare il proprio piano tariffario per conoscere eventuali spese da sostenere durante la chiamata.

Se al momento sei fuori dall’Italia, il numero da comporre è il +39 351 8995177. Anche in questo caso vengono seguiti gli orari e i giorni prestabiliti nel nostro Paese per contattare il numero verde Iliad da altro operatore o dagli stessi clienti Iliad: dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 20 il sabato e la domenica (ora italiana).

Nota: anche chiamando da un altro operatore rimangono validi gli orari e i giorni della settimana menzionati qui sopra.

Parlare con operatore Iliad tramite i canali ufficiali social

Come TIM e Vodafone, gli altri due principali operatori di telefonia in Italia, è possibile parlare con un operatore Iliad attraverso i canali social. Tutto quello che devi fare è inviare un messaggio in privato alla pagina ufficiale Facebook @iliaditalia o all’account Twitter @IliadItalia.

Se scegli di ricevere assistenza tramite Facebook, collegati alla pagine @iliaditalia, metti Mi piace e clicca sul pulsante “Invia un messaggio subito” per chiedere aiuto al servizio clienti online di Iliad. I tempi di attesa sono pressoché identici rispetto a quelli di TIM e Vodafone, dunque per ricevere una risposta dovrai attendere un paio di ore: in genere, comunque, tutte le richieste vengono evase entro le 24 ore dall’invio del messaggio.

In alternativa puoi inviare un messaggio in privato all’account ufficiale Twitter @IliadItalia. Non preoccuparti se non hai mai mandato un DM (direct message) su Twitter, si tratta di un’operazione davvero semplice: apri l’app Twitter, cerca il profilo @IliadItalia tramite il menu di ricerca dell’applicazione, dopodiché clicca sull’icona della lettera accanto a “Segui” e invia il messaggio con la tua richiesta di aiuto.

Poiché i due servizi vengono ospitati su Facebook e Twitter, puoi recapitare un DM al servizio clienti Iliad a qualsiasi ora del giorno, ma gli operatori risponderanno seguendo gli orari già visti in precedenza: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e nel weekend (sabato e domenica) dalle 9 alle 20.

Importante: gli account ufficiali Iliad sono verificati e presentano la spunta blu. Per non sbagliare comunque, clicca su uno dei link che trovi in questo paragrafo per avere accesso diretto ai canali ufficiali dei due social.

Alternative per ricevere assistenza da Iliad

Fin qui ci siamo concentrati sui modi per parlare con un operatore Iliad, in quest’ultima parte invece ci occupiamo delle alternative per richiedere assistenza Iliad nel caso non sia possibile rivolgersi a un operatore. Nello specifico, descriveremo in breve l’assistenza tramite il sito ufficiale e la casella postale del servizio clienti Iliad.

Sito ufficiale Iliad

La prima valida alternativa per contattare Iliad senza parlare con un operatore è rivolgersi alle guide preparate dalla compagnia telefonica e pubblicate sul sito ufficiale iliad.it. Innanzitutto collegati alla home page del sito, quindi clicca sulla categoria “Assistenza” e seleziona una delle voci per cui hai bisogno di aiuto:

registrazione e attivazione configura il tuo telefono



offerta, ricarica e consumi

smartphone, opzioni e servizi

Inoltre puoi fare affidamento ai riquadri posizionati sotto l’intestazione “Link utili”:

primi passi

ricarica

modulistica

FAQ

E se ancora non dovesse bastare, digita l’argomento per cui desidera assistenza tramite l’apposito modulo di ricerca sotto la scritta “Ciao! Come possiamo aiutarti?”.

Casella postale del servizio clienti Iliad

Necessiti di un contatto formale, magari per un reclamo o richiedere informazioni su una determinata offerta telefonica? Allora fai affidamento ai seguenti recapiti:

Indirizzo postale

Iliad Italia SpA, CP 14106, 20146 Milano

Posta elettronica certificata

iliaditaliaspa@legalmail.it

Numero fax

02 30377960

Conclusioni

