Google non si ferma mai, è costantemente al lavoro per migliorare i propri servizi e prodotti a beneficio degli utenti. Giusto oggi vi abbiamo riportato la notizia della disponibilità ufficiale per l’Italia di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, nel frattempo la community di appassionati attende con ansia di vedere il primo smartwatch targato Big G, il Pixel Watch, che dovrebbe arrivare a maggio 2022 insieme a Pixel 6a. Le novità attese però non finiscono qui visto che pare che Google stia anche sviluppando il suo primo smartphone pieghevole, Google Pixel Fold. Proprio in questa direzione il colosso di Mountain View ha sviluppato una versione di Android dedicata ai pieghevoli e ai tablet, Android 12L, con lo scopo di introdurre alcune caratteristiche utili su questo tipo di dispositivi.

Per quanto riguarda il segmento tablet, è già da tempo che si vocifera di un possibile ritorno di Google come produttore di questi dispositivi, ora alcune informazioni fanno ben sperare in un possibile avvento di un tablet Google Pixel.

Google cerca personale per la divisione tablet

La comparsa di Android 12L è stata la prima avvisaglia di un possibile ritorno nel campo dei tablet da parte di Google, ma non era una certezza, visto che avrebbe tranquillamente potuto riguardare solo gli smartphone pieghevoli. Poi però Big G ha iniziato a pubblicare degli annunci di lavoro, vengono ricercate varie posizioni quali Senior Engineering Manager, Vicepresidente e Direttore tutte incentrate nell’ambito della “gestione del prodotto tablet Android”. Negli annunci di lavoro inoltre si può leggere: “Riteniamo che il futuro dei computer si stia spostando verso tablet extra potenti e più capaci. Stiamo lavorando per offrire il prossimo capitolo dell’informatica e dell’input lanciando un supporto continuo su tutte le nostre piattaforme che sblocca modi nuovi e migliori per essere produttivi e creativi“.

Insomma, questi annunci rappresentano a conti fatti una conferma dell’intenzione dell’azienda di rientrare in questo segmento del mercato, bisogna infatti considerare che ad oggi non sono molte le alternative per chi necessita di un tablet prestante. Se non ci si limita all’utilizzo da divano, ambito in cui le possibilità di scelta sono quasi infinite, sono pochi i prodotti in grado di offrire prestazioni degne di nota in ambito lavorativo, ancor meno sono i produttori a cui è possibile rivolgersi per queste esigenze. È più che plausibile dunque che Big G voglia inserirsi in una fetta di mercato attualmente di competenza di pochi, tra cui Apple, Microsoft e Samsung, soprattutto per creare una valida alternativa per gli utenti che preferiscono rimanere su Android.

Insomma gli indizi ci sono tutti, altro discorso riguarda le tempistiche, non è dato sapere al momento quando Google potrebbe esordire con il suo nuovo tablet Pixel, né a che punto sia realmente lo sviluppo. Di sicuro un tablet targato Big G farebbe la gioia di molti appassionati, giocando anche una piccola operazione nostalgia nei confronti di coloro che anni fa ebbero per le mani il piccolo e adorabile Nexus 7.

