Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile a un super prezzo su eBay, al quale è davvero difficile resistere se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo. E potete concedervi anche il “lusso” di scegliere tra tre colorazioni.

Se state cercando un nuovo smartphone e state puntando alla fascia media del mercato Android dovreste considerare l’offerta a disposizione su eBay in queste ore. La proposta, o meglio le proposte visto che toccano tre colorazioni, permettono di portarsi a casa Samsung Galaxy A52s 5G a un prezzo davvero niente male, di quasi 200 euro in meno rispetto al listino consigliato per il lancio.

Non è certamente un dispositivo compatto, dato che mette a disposizione un display Super AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+ (con refresh rate di 120 Hz), ma se le dimensioni non vi creano problemi potreste approfittarne per mettere le mani sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G, e anche su 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25 W. Il tutto con certificazione IP67 contro acqua e polvere.

Samsung Galaxy A52s 5G è stato lanciato lo scorso agosto al prezzo di 469,90 euro ed è andato a sostituire il fratello Galaxy A52 5G, al debutto solo qualche mese prima con il SoC Snapdragon 750G (praticamente l’unica differenza). Su eBay potete acquistarlo in offerta a 289,90 euro con spedizione gratuita nelle colorazioni Awesome Black, Awesome White e Awesome Violet. Naturalmente da venditori affidabili con migliaia di feedback positivi.

Se siete interessati all’acquisto vi lasciamo ai link diretti. Vi consigliamo di non tentennare troppo, perché le quantità a disposizione sono limitate.

