Se state cercando un nuovo smartphone Android e vi state barcamenando nella fascia media del mercato senza riuscire a decidervi, la nuova offerta a disposizione su eBay potrebbe venirvi incontro: sul noto sito potete infatti trovare un ottimo prezzo per Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è in offerta su eBay

Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone Android di fascia media lanciato in occasione della presentazione della serie Xiaomi 11T. Rispetto al modello dal quale deriva, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, porta con sé un diverso chipset, il SoC Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm. Per il resto offre display AMOLED da 6,55 pollici Full-HD+ a 90 Hz, 6 o 8 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna, connettività 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (affiancato da ultra-grandangolare e tele macro) e batteria da 4250 mAh.

Lo smartphone è in vendita in Italia da fine settembre al prezzo di partenza di 399,90 euro per la versione 6-128 GB. Grazie allo sconto disponibile su eBay potete però acquistarlo a una cifra decisamente più invitante: stiamo parlando di 268 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non è necessario inserire alcun coupon: dovete solo seguire il link qui in basso per portarvelo a casa a quel prezzo. In caso di dubbi, qui in fondo potete consultare la nostra recensione.

