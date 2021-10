Giusto qualche ora fa vi avevamo parlato di un leak su Sony Xperia Pro-I, il nuovo smartphone Sony con caratteristiche da urlo e specifiche indirizzate ai fotografi professionisti. Ebbene, quest’oggi Sony Xperia Pro-I è stato presentato ufficialmente: scopriamone i dettagli.

Caratteristiche Sony Xperia Pro-I

Sony Xperia Pro-I, il successore naturale di Sony Xperia Pro, è il primo smartphone al mondo a montare un sensore d’immagine Exmor RS, lo stesso che trova posto nella fotocamera Sony RX100 VII – ovviamente con le modifiche del caso per adattarlo a uno smartphone. Questo elemento da solo ci indica che lo smartphone del colosso giapponese punta tutto sulla fotografia e sui video, e lo fa con un concentrato di tecnologia da far paura.

Il modulo posteriore triplo, questa volta non più confinato all’estremità sinistra ma bensì al centro, è costituito dai seguenti sensori: uno da 12 MP con apertura variabile f/2.0-4.0, uno ultra grandangolare da 12 MP con angolo di visuale di 124° e uno telefoto da 12 MP con zoom 2x e apertura f/2.4. Tutti e tre montano lenti ZEISS T* antiriflesso affiancate dal sensore 3D iToF per calcolare con precisione la distanza dal soggetto e bilanciare perfettamente l’autofocus. Proprio come la serie di fotocamere Sony RX100, anche Sony Xperia Pro-I dispone di un tasto di scatto fisico che, se tenuto pigiato, attiva automaticamente la modalità Photography Pro e inizia a registrare (anche a schermo spento).

Lo smartphone è anche il primo al mondo ad offrire la registrazione video in slow-motion a risoluzione 4K a 120 FPS, mentre il microfono addizionale posto di fianco il sensore principale si occupa di registrare con precisione l’audio del soggetto ripreso – gli altri microfoni vengono impegnati invece per captare i rumori ambientali di sottofondo. I videoamatori, inoltre, potranno sfruttare le funzionalità della modalità Videography Pro per bilanciare il focus, l’esposizione e anche il bilanciamento del bianco durante la registrazione di un video. Come vi avevamo anticipato nella news di ieri, Sony offre anche la possibilità di acquistare un accessorio per registrare vlog ad alta qualità: il dispositivo dispone di un display secondario da 3.5 pollici in 16:9 con piastra magnetica e supporto in metallo.

Frontalmente lo smartphone si discosta poco dal predecessore, almeno per quanto riguarda il design. Sony Xperia Pro-I monta un pannello OLED HDR da 6.5 pollici a risoluzione 4K (1644 x 3840 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM, 512 GB di spazio interno in formato UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB tramite microSD, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W e Android 11.

Scheda tecnica

display OLED HDR da 6.5-inch a risoluzione 4K (1644 x 3840 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus;

processore Qualcomm Snapdragon 888;

12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 12 MP da 24 mm con apertura variabile f/2.0-4.0, FoV di 85°, sensore ultra grandangolare da 12 MP con angolo di visuale di 124°, sensore telefoto da 12 MP con zoom 2x e apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0 e angolo di visuale di 84°;

jack audio da 3.5 mm, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio hardware encoding, 360 Spatial Sound, altoparlanti stereo full-stage, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX HD audio e sensore di impronte laterale;

resistenza all’acqua (IPX5/IPX8) e alla polvere (IP6X);

Dual SIM (nano + nano/microSD), connettività 5G (sub-6 GHz), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz/5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C 3.1;

dimensioni: 166 x 72 x 8.9 mm;

peso: 211 grammi;

batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Sony Xperia Pro-I

Il nuovo smartphone di Sony sarà disponibile all’acquisto dall’inizio del mese di dicembre a circa 1799 euro nel Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Passi e alcuni Paesi del Nord Europa; i pre-ordini partiranno dal 28 ottobre. Il monitor per i vlog e la cover in pelle per Sony Xperia Pro-I saranno disponibili nello stesso periodo rispettivamente a circa 199 euro e 89,99 euro.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l’azienda non ne fa menzione ma indica che il telefono sarà disponibile in altri paesi europei a partire dal prossimo anno.

