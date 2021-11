Alla fine di ottobre Sony ha presentato ufficialmente Sony Xperia Pro-I, smartphone dotato di una scheda tecnica da primo della classe e che dovrebbe stuzzicare soprattutto gli appassionati di fotografia.

La settimana prossima arriva Sony Xperia Pro-I

Nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli sulla data di esordio sul mercato di Sony Xperia Pro-I, che sarà disponibile in Francia (qui la pagina su Amazon) e nel Regno Unito (qui la pagina su Amazon) dal 2 dicembre, in Germania dal 7 dicembre (qui la pagina su Amazon) e negli Stati Uniti dal 10 dicembre.

Ricordiamo che il prezzo ufficiale europeo è di 1.799 euro mentre quelli del monitor per i vlog e della cover in pelle sono rispettivamente di 199 euro e 89,99 euro.

Questa è la scheda tecnica di Sony Xperia Pro-I:

display OLED HDR da 6,5 pollici con risoluzione 4K (1.644 x 3.840 pixel), refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore Qualcomm Snapdragon 888

12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno (UFS 3.1) espandibile grazie al supporto microSD

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (con apertura variabile f/2.0-4.0), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e sensore telefoto da 12 megapixel (con zoom 2x e apertura f/2.4)

fotocamera frontale da 8 megapixel

jack audio da 3.5 mm, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio hardware encoding, 360 Spatial Sound, altoparlanti stereo full-stage, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX HD audio

scocca resistente all’acqua (IPX5/IPX8) e alla polvere (IP6X)

Dual SIM (nano + nano/microSD), connettività 5G (sub-6 GHz), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz/5 GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C 3.1

dimensioni: 166 x 72 x 8,9 mm

peso: 211 grammi

batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W

Android 11

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore nipponico per scoprire se questo smartphone arriverà anche nel nostro Paese: Natale è ormai alle porte e siamo certi che non mancherebbe qualcuno pronto a farsi un regalo costoso.

Se il Black Friday è ormai passato, c’è ancora il Cyber Monday da affrontare: aggiungete dunque ai preferiti le pagine, in modo da non perdere nessuna delle offerte.