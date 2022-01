Lo scorso mese di dicembre, HONOR ha svelato la gamma HONOR 60 di cui trovate un’immagine in testa all’articolo) con cui il brand proverà a rilanciare la sua presenza sul mercato smartphone, sia in Cina che in Europa, nel corso del 2022. Le novità non sono ancora finite. La gamma HONOR 60 registrerà il debutto di un nuovo smartphone. Si tratta del futuro HONOR 60 SE che, in queste ore, è apparso anche nel database di Geekbench svelato alcuni dettagli sulle sue specifiche tecniche e confermando la presenza di una versione di Android non recentissima. Vediamo i dettagli:

HONOR 60 SE: prime conferme sulle specifiche tecniche

Il nuovo HONOR 60 SE (GIA-AN00) si mostra online in queste ore su Geekbench. Lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 900, chipset del 2021 di casa MediaTek che integra una CPU Octa-Core (due Core A78 da2.4 GHz e 6 Core A55 da 2 GHz) e una GPU ARM Mali-G68 MC4. In base al test di queste ore, il nuovo smartphone di HONOR potrà contare su 8 GB di memoria RAM (non sono da escludere varianti “base” da 6 GB di RAM) e sul sistema operativo Android 11 (con aggiornamento ad Android 12 in arrivo nei mesi successivi al lancio commerciale).

Da una precedente certificazione, inoltre, è confermato il supporto alla ricarica rapida a 66 W per il nuovo smartphone. Per ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo HONOR 60 SE sarà necessario attendere qualche settimana. Lo smartphone andrà, in ogni caso, ad occupare la fascia media del mercato (le specifiche saranno quindi in linea con il suo posizionamento), riprendendo il design degli altri componenti della gamma HONOR 60.

Prezzo e uscita del nuovo

I dettagli sulla commercializzazione del nuovo 60 SE sono, per ora, limitati. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato cinese nel corso del primo trimestre del 2022. Per un’eventuale commercializzazione europea, sia del nuovo 60 SE che dell’intera gamma HONOR 60, potrebbe essere necessario attendere la primavera. Per quanto riguarda il prezzo, considerando le specifiche di fascia media, il nuovo HONOR 60 SE potrebbe trovare spazio in Europa con un listino di circa 300-400 euro.