HONOR ha presentato oggi in Cina due nuovi smartphone Android, che succedono all’HONOR 50 svelato la scorsa estate (e disponibile in Italia da poche settimane): si tratta di HONOR 60 e HONOR 60 Pro, dispositivi di fascia media dalle dimensioni generose con SoC Qualcomm Snapdragon e fotocamere da 108 MP. Pronti a scoprirli più da vicino?

HONOR 60 e HONOR 60 Pro ufficiali: specifiche e funzionalitÃ

HONOR 60 e HONOR 60 Pro non sono smartphone particolarmente diversi tra loro. Come la nomenclatura lascia intendere, la versione Pro, più costosa, alza leggermente l’asticella sotto alcuni aspetti: più precisamente le principali differenze riguardano il comparto fotografico, la diagonale del display e il SoC, in versione “Plus” solo sul Pro.

Entrambi dispongono di ampi display OLED con refresh rate di 120 Hz e certificazione HDR10 (HDR10+ per il Pro), di generose memorie (8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno) e di una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.9. Nessuna differenza tra i due per quanto concerne la connettività : abbiamo 5G, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e porta USB Type-C.

I sensori principali da 108 MP possono contare sulla tecnologia pixel binning 9-in-1 per restituire immagini con pixel da 2,1 µm. La versione Pro mette a disposizione un sensore ultra-grandangolare migliore, da 50 MP, con autofocus e possibilità di scattare macro con una distanza di 2,5 cm. Per tutti e due è poi disponibile il sensore per la profondità da 2 MP.

A livello di design abbiamo le stesse quattro colorazioni che si possono apprezzare nelle immagini qui sotto, ma HONOR 60 Pro presenta linee più tondeggianti, con curve più accentuate. Entrambi offrono cornici sottili nella parte anteriore, con foro nel display per la fotocamera anterore, e il “classico” doppio occhio in quella posteriore.

Ecco le schede tecniche complete di HONOR 60 e HONOR 60 Pro:

Scheda tecnica HONOR 60

display OLED da 6,67 pollici Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778G (4 Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 112°), per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e porta USB Type-C

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66 W e inversa da 5 W

Magic UI 5.0 basata su Android 11

dimensioni di 161,4 x 73,3 x 7,98 mm, peso di 178 g

Scheda tecnica HONOR 60 Pro

display OLED da 6,78 pollici Full-HD+ (2652 x 1080 pixel) a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ (1 Cortex-A78 a 2,5 GHz + 3 Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 da 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2, 122° e macro), per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.4)

connettività 5G, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e porta USB Type-C

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66 W e inversa da 5 W

Magic UI 5.0 basata su Android 11

dimensioni di 163,9 x 74,8 x 8,19 mm, peso di 192 g

Prezzi e uscita di HONOR 60 e HONOR 60 Pro

HONOR 60 e 60 Pro sono disponibili in preordine in Cina a partire da oggi stesso ai seguenti prezzi:

HONOR 60: 8-128 GB a 2699 yuan (circa 374 euro) 8-256 GB a 2999 yuan (circa 415 euro) 12-256 GB a 3299 yuan (circa 457 euro)

HONOR 60 Pro: 8-256 GB a 3699 yuan (circa 512 euro) 12-256 GB a 3999 yuan (circa 554 euro)



Per ora nessuna indicazione riguardante l’eventuale disponibilità in Europa, ma considerando il recente arrivo di HONOR 50 dubitiamo possano debuttare a breve. Continuate a seguirci per restare aggiornati.

