Al pari di altri browser web, anche quello proprietario di Samsung è disponibile in una versione stabile e in una beta che permette di accedere in anticipo alle ultime novità approntate dal team di sviluppo dell’app e adesso proprio Samsung Internet Beta ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

Samsung Internet Beta: le novità dell’aggiornamento 16.2.1.46

Novità e miglioramenti che di qui a poco verranno elencati, dunque, non sono ancora disponibili per gli utenti dell’applicazione Samsung Internet Browser, ma solo per quelli di Samsung Internet Beta (si badi: nulla impedisce di installare entrambe le app).

Già disponibile sul Google Play Store dal 26 gennaio, il nuovo aggiornamento porta l’applicazione alla versione 16.2.1.46. Il changelog ufficiale segnala poco in termini di nuove funzioni e alcuni miglioramenti che toccano i profili della sicurezza e della privacy. Ecco il changelog ufficiale integrale dell’update per Samsung Internet Beta:

■ Nuove funzioni

* Migliorata la modalità Notte

La luminosità della modalità Notte può essere regolata direttamente dall’utente e la modalità Notte di Internet può essere usata separatamente senza dover attivare la modalità Notte di sistema. * Migliorata la barra degli URL per tablet

Lo schermo può essere utilizzato in modo più ampio combinando e visualizzando la barra degli URL e la barra Scheda in una sola riga. * Supporto gruppi di schede

Puoi gestire facilmente le schede correlate tra loro raggruppandole in gruppi di schede. ■ Sicurezza e privacy

Internet Samsung vi garantisce sicurezza e protezione della privacy mentre navigate su Internet. * Anti-monitoraggio intelligente

Identifica in modo intelligente i domini in grado di eseguire il monitoraggio tra siti e blocca l’accesso alla memoria (cookie). * Navigazione protetta

Visualizza un avviso prima di aprire siti dannosi per impedirvi di visitare siti Web che potrebbero cercare di rubare i vostri dati. * Blocco dei contenuti

Internet Samsung per Android consente alle applicazioni di terze parti di fornire filtri per il blocco dei contenuti, rendendo la navigazione più semplice e sicura.

Come aggiornare Samsung Internet Beta

L’ultimo aggiornamento dell’applicazione Samsung Internet Beta è già disponibile sul Play Store e potete scaricarlo comodamente cliccando sul badge sottostante.

