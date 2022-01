Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Android 13, ossia la prossima versione del sistema operativo mobile di Google ma in Rete si susseguono le indiscrezioni che provano ad anticiparci alcune di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

E nelle scorse ore è stato Mishaal Rahman a fornirci un interessante spunto su Android 13, pubblicando su Twitter uno screenshot del codice AOSP da cui emerge una delle novità a cui il team di sviluppatori di Google starebbe lavorando.

Con Android 13 in arrivo una nuova funzione per i giochi

Stando a quanto si apprende, con Android 13 dovrebbe essere introdotta una funzionalità dedicata agli appassionati di videogiochi: in pratica, i dispositivi lanciati sul mercato con questa versione del sistema operativo pre-installata potrebbero essere in grado di caricare i giochi più velocemente grazie ad un breve aumento della velocità della CPU.

La soluzione studiata da Google si basa su un’apposita nuova API che è impostata per consentire ai giochi di comunicare il loro stato operativo corrente all’OS, in modo tale che nel momento in cui è in fase di caricamento, Android reagisce dando una sorta di “spinta” alla gestione dell’alimentazione e quindi alla CPU per un aumento della velocità.

Al momento tale funzione viene chiamata Game Loading ed è ancora in fase di test con i produttori di processori che forniranno i propri chip per Android 13.

Stando a quanto si apprende, questa funzionalità sarà integrata in tutti i nuovi device che arriveranno sul mercato con Android 13 (o una versione successiva) a bordo e sarà implementata in tutti gli smartphone Google Pixel che saranno aggiornati a tale versione del sistema operativo.

Su molti dispositivi lanciati prima di Android 13, pertanto, questa funzionalità non sarà implementata, in quanto richiede un intervento da parte dei produttori di processori che, tuttavia, non sono “obbligati” a fornire secondo gli attuali accordi con Google.