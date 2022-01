Sin dal rilascio di Android 12 lo scorso autunno, alcuni possessori di smartphone Google Pixel hanno iniziato a lamentarsi di uno strano comportamento dei propri device con il touchscreen che faceva “congelare” per un brevissimo periodo di tempo l’input.

E in questi mesi si sono moltiplicate in Rete le segnalazioni di utenti relative ad un problema con il touchscreen (occasionalmente il dispositivo “blocca” tutti gli input per qualche secondo) dopo avere effettuato l’aggiornamento ad Android 12.

Ecco una breve dimostrazione del problema lamentato da alcuni possessori di smartphone Google Pixel:

Google risolve un problema dei Pixel con Android 12

Così come viene segnalato da un utente su Reddit, questa settimana il team di Google, che aveva già riconosciuto l’esistenza del problema e si era messo al lavoro per trovare una soluzione, ha confermato di avere pronto il fix, che sarà implementato in una futura build software.

Stando a quanto si apprende, tale problema era legato alle applicazioni installate su un telefono che utilizza un servizio di accessibilità, in particolare quello in grado di eseguire gesti sullo schermo. A differenza di quanto ritenuto da tanti utenti, il problema non era costante né casuale, in quanto si verificava proprio nel momento in cui l’indicatore del livello della batteria del telefono segnalava una riduzione (in pratica, ogni volta che il telefono perdeva l’1% della batteria, il touchscreen bloccava brevemente la maggior parte degli input).

Probabilmente i possessori di smartphone Google Pixel che hanno riscontrato tale problema potrebbero ricevere la sua risoluzione già con l’aggiornamento di sicurezza del prossimo mese (che dovrebbe essere rilasciato all’inizio di febbraio) anche se al momento il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non ha confermato che sarà incluso in tale update.

In sostanza, per scoprire se tale problema è da considerarsi come ormai superato i possessori degli smartphone Google Pixel dovranno avere pazienza ancora per un paio di settimane.

