Il mondo Android accoglie (quasi) ogni giorno nuovi aggiornamenti, e questa volta tocca a Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, OnePlus 10 Pro, Microsoft Surface Duo e Realme X50 Pro 5G. Si tratta di update molto diversi tra loro, con nuove patch di sicurezza, nuove versioni di Android, fasi beta e non solo: andiamo insieme a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G

Iniziamo con Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G che si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di gennaio 2022, le ultime per il momento a disposizione. L’aggiornamento ha per entrambi un peso consistente, come potete vedere dagli screenshot qui in basso, ma non sembra portare grosse novità a livello di funzioni: il changelog cita infatti generici perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e avvisa che alcune app preinstallate potrebbero fare il passaggio a una versione più recente; tra queste Galaxy Wearable, Internet Samsung, Samsung Health, SmartThings, Galaxy Shop e Samsung Pay.

Novità aggiornamento OnePlus 10 Pro

Proseguiamo con OnePlus 10 Pro, che riceve in queste ore il suo secondo aggiornamento importante dopo il lancio avvenuto giusto un paio di settimane fa. L’update riguarda per ora la Cina e la ColorOS 12.1 e introduce soprattutto miglioramenti per quanto riguarda le performance fotografiche: abbiamo migliore qualità nell’acquisizione di immagini, una migliore precisione dei colori e perfezionamenti alla stabilizzazione, ma anche passi avanti nella realisticità degli scatti e nella nitidezza (queste ultime novità toccano in particolare la fotocamera anteriore).

Al di là di questo l’aggiornamento porta miglioramenti generali alle prestazioni, risolve un problema lato autonomia e un bug con le finestre flottanti durante le sessioni di gaming, affina la stabilità della rete e introduce la funzione Global Translation, una sorta di Google Lens.

Novità aggiornamento Microsoft Surface Duo

Sarebbe dovuto arrivare entro fine 2021 (già una tempistica non propriamente da record), ma come si suol dire meglio tardi che mai: mentre tanti dispositivi sono alle prese con gli update ad Android 12, finalmente Microsoft Surface Duo si aggiorna ad Android 11.

La versione è la 2021.1027.156 ed è attualmente in distribuzione nel Nord America e in Europa a partire dagli smartphone no brand. L’aggiornamento include miglioramenti nella personalizzazione, nel multi tasking e tanto altro (come la possibilità di estendere automaticamente su entrambi gli schermi alcune app specifiche, l’arrivo di Xbox Game Pass e di nuove possibilità di visualizzazione e modifica delle foto all’interno di OneDrive), e porta con sé anche le patch di sicurezza più recenti, ossia quelle di gennaio 2022.

Novità aggiornamento Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G sta ricevendo l’aggiornamento alla Realme UI 3.0 beta basata su Android 12: la casa cinese ha infatti dato il via al programma Early Access, al quale è necessario aderire per ricevere l’update.

Non viene indicato un numero specifico di utenti, ma se volete aderire vi consigliamo di farlo il prima possibile passando attraverso le impostazioni di sistema. Trattandosi di un software non stabile, vi sconsigliamo di installarlo a bordo del vostro smartphone principale: potreste incorrere in bug e problemi anche relativamente gravi, soprattutto con le prime release beta.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, OnePlus 10 Pro, Microsoft Surface Duo e Realme X50 Pro 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.” Per aggiornare OnePlus 10 Pro potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo la voce relativa agli update software. Per aggiornare Microsoft Surface Duo potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema > Controlla aggiornamenti“.

Come già accennato nel paragrafo qui sopra, per aggiornare Realme X50 Pro 5G alla versione beta di Realme UI 3.0 e Android 12 è prima necessario aderire al programma Early Access attraverso le impostazioni di sistema (sempre che venga aperto anche per l’Italia).

Leggi anche: Perché è importante aggiornare gli smartphone Android