Che i produttori di smartphone — e non solo — adorino poter scrivere numeri impressionanti nelle schede tecniche dei propri prodotti è cosa nota e ancora più vera se parliamo di gaming phone e, in questo senso, il non ancora ufficializzato Lenovo Legion Y90 potrebbe incarnare la definizione di esagerazione.

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato i probabili numeri da capogiro di Black Shark 5, ma quelli che stiamo per snocciolare in merito ad un suo verosimile concorrente diretto sono ancora più estremi, date un’occhiata.

Lenovo Legion Y90: probabili specifiche tecniche

La scheda tecnica di Lenovo Legion Y90 è stata condivisa sulla piattaforma di microblogging Weibo dall’informatore Panda is bald.

Secondo il tipster, il nuovo smartphone da gaming firmato Lenovo sarà il primo in assoluto a raggiungere i 22 GB di memoria RAM, grazie alla combinazione di 18 GB di RAM fisica — che già sarebbero un dato esagerato — e 4 GB di RAM virtuale. Lenovo Legion Y90 sarebbe altrettanto impressionante sul piano della memoria interna, con un totale di 640 GB frutto della somma di due banchi di memoria rispettivamente da 512 GB e 128 GB.

Il resto della scheda tecnica — che il leaker mette a confronto con quella di Lenovo Legion Phone 2 Pro — non dovrebbe essere da meno visto che, come si evince dall’immagine, il nuovo mostro di potenza di Lenovo dovrebbe mettere insieme: un display da 6,92 pollici con pannello Samsung AMOLED E4, con refresh rate a 144 Hz e touch sampling rate di 720 Hz; prestazioni — manco a dirlo — affidate al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; comparto fotografico composto da una singola anteriore con sensore Samsung GH1 da 44 megapixel e una doppia posteriore con sensore da 64 megapixel OmniVision OV64A da 1/1.32″ e una secondaria (presumobilmente ultragrandangolare) da 16 megapixel. Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida supportata fino a 68 watt.

Lenovo Legion Y90 non sarà né compatto, né un peso piuma: si parla di 176 x 78.8 x 10,5 mm per un peso di 268 grammi. In tutto questo non mancheranno ovviamente elementi dedicati al gaming e all’estremizzazione delle prestazioni: motorini double X-axis per il feedback aptico, due ventole di raffreddamento e un totale di sei tasti dedicati al gaming.

La fonte parla di un lancio previsto già a febbraio e, stando all’immagine riportata (proveniente da un teaser ufficiale), Lenovo Legion Y90 riprenderà e affinerà un po’ il design estremo (e non esattamente resistente) di Legion Phone Duel 2.

