Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse delle anticipazioni su alcuni smartphone che potrebbero essere presto lanciati sul mercato: stiamo parlando di LG Rollable e LG V70, Samsung Galaxy Z Fold3 e Lenovo Legion Phone Pro 2.

Nuove apparizioni di LG Rollable e LG V70

Nei giorni scorsi LG ha annunciato di avere deciso di chiudere la propria divisione mobile e alcuni degli smartphone su cui il colosso coreano era già al lavoro da tempo potrebbero essere stati abbandonati: tra di essi pare vi siano anche LG Rollable e LG V70.

Svelato in occasione del CES 2021, LG Rollable è stato certificato in Corea del Sud con il nome modello LM-R910N, così come ci confermano le seguenti immagini pubblicate da Tron su Twitter:

Sempre Tron ha pubblicato anche una foto dal vivo di quello che dovrebbe essere LG V70 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

Probabilmente tali telefoni non arriveranno mai sul mercato.

Samsung Galaxy Z Fold3 potrebbe avere uno schermo esterno più piccolo

Sempre da Twitter arriva un’altra anticipazione, questa volta relativa a Samsung Galaxy Z Fold3, che stando a una tabella diffusa da chunvn8888 dovrebbe poter contare su un display esterno da 7,7 pollici e uno interno da 5,4 pollici (con risoluzione 2.260 x 816 pixel).

Rispetto a Samsung Galaxy Z Fold2, il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano dovrebbe avere uno schermo interno leggermente più grande e uno esterno visibilmente più piccolo (passando da 6,23 pollici di diagonale a 5,4 pollici).

Per la sua presentazione ci sarà da attendere il terzo trimestre del 2021.

Ecco il design di Legion Phone 2 Pro

Domani in Cina dovrebbe essere lanciato Lenovo Legion Phone 2 Pro e nelle scorse ore in Rete sono apparse alcune foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di questo smartphone dedicato agli appassionati di gaming.

Queste immagini ci confermano che Lenovo Legion Phone 2 Pro potrà contare sullo stesso design con orientamento orizzontale del suo predecessore, una doppia fotocamera posteriore, una ventola di raffreddamento attiva e delle prese d’aria per consentire il raffreddamento del device.

Tra le altre feature dello smartphone dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display OLED da 6,92 pollici con refresh rate a 144 Hz, una fotocamera frontale da 44 megapixel, una doppia fotocamera posteriore con sensore primario OmniVision OV64A da 64 megapixel e una batteria a due celle da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90 W.