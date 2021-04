Il Lenovo Legion Phone Duel 2 è il nuovo gaming phone dal design innovativo soprattutto grazie ad alcune ambiziose scelte ingegneristiche che hanno finito però per comprometterne la solidità. Negli ultimi giorni, infatti, è stato lo sfortunato protagonista di uno dei video di Zack di JerryRigEverything, lo YouTuber famoso per i suoi teardown e stress test agli smartphone, in cui si rompe in maniera spettacolare.

Come spiega Zack la fragilità dello smartphone va ricercata soprattutto nelle antenne, disposte simmetricamente ai lati del modulo fotografico, e nel posizionamento delle due batterie che alimentano lo smartphone, anch’esse ai lati delle fotocamere, e che contribuiscono alla precaria integrità strutturale del dispositivo.

Il teardown completo di Lenovo Legion Phone Duel 2

Nel teardown completo lo smartphone viene messo a nudo e vengono evidenziati alcuni elementi caratteristici come le due batterie ai lati del modulo fotografico, il cui sensore principale è privo di stabilizzazione ottica dell’immagine, e la disposizione dei trigger ultrasonici touch, lungo i bordi del gaming phone, a cui sono associati un motore della vibrazione ciascuno affinché possano restituire un feedback mentre si premono, simulando il comportamento di un joypad moderno.

Nella parte centrale del gaming phone di Lenovo possiamo ammirare le componenti interne del meccanismo che muove la fotocamera frontale pop-up. Il pezzo forte è sicuramente il complesso sistema di aerazione e raffreddamento in rame della camera di vapore che, stando a quanto sostenuto da Lenovo, permette di raffreddare lo Snapdragon 888 del 30% rispetto alla concorrenza.

Lenovo Legion Phone Duel 2 è sicuramente uno degli smartphone più innovativi e affascinanti in circolazione e, come ammesso nel video dallo stesso Zack, è il frutto di un minuzioso e complesso lavoro ingegneristico.

Vi rimandiamo al video teardown di JerryRigEverything per scoprire tutto quello che hanno da offrire le affascinanti componenti interne del gaming phone di Lenovo.

