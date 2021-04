L’immagine di copertina non rende certamente merito al design molto particolare di Lenovo Legion Phone Duel 2, il nuovo smartphone da gaming del produttore cinese, ma già l’orientamento orizzontale della schermata di sblocco dovrebbe farvi sorgere qualche idea. Basta uno sguardo al posteriore per capire che non siamo di fronte al classico smartphone con alcune funzioni specifiche per il gioco, con Lenovo che si è davvero data da fare per stupire.

Le caratteristiche di Legion Phone Duel 2

Ovviamente Lenovo non ha lesinato sulla qualità dei componenti utilizzati per questo smartphone dedicato agli appassionati di mobile gaming. Si parte da uno schermo AMOLED E4 FullHD+ da 6,92 pollici, con frequenza di refresh a 144 Hz e touch sampling rate a 720 Hz, con supporto all’HDR10+, Gorilla Glass 5 e luminosità di picco di 1300 nits.

Sotto alla scocca, del cui design parleremo tra poco, trova ovviamente posto uno Snapdragon 888 con CPU octa core a 2,84 GHz e GPU Adreno 660, affiancato da 12/16/18 GB di memoria interna LPDDR5 e 256/512 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 non espandibile. ottima anche la batteria da 5.500 mAh (con due unità da 2.750 mAh + 2750 mAh) con ricarica rapida a 90 watt (carica batterie da acquistare a parte).

Ricca la connettività, con supporto alle reti 5G (mmWave e sub-6GHz), Bluetooth 5.2 e due porte USB Type-C. La fotocamera posteriore può contare su un sensore da 64 megapixel (f/1.9) affiancata da un sensore da 16 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 123 gradi). La fotocamera frontale adotta invece un sensore da 44 megapixel (f/2.0) con la possibilità di registrare video in 4K e a 240 frame al secondo.

Tra le funzioni dedicate al gaming troviamo una doppia ventola, quattro tasti dorsali ultrasonici, due tasti capacitivi sul retro, due tasti force touch, un doppio motore di vibrazione sull’asse X e ben quattro microfoni.

Sono proprio le due ventole interne ad aver dettato il design dello smartphone, con la fotocamera frontale di tipo pop-up posizionata al centro del lato lungo e un grosso rilievo nella parte posteriore, dove trovano posto la doppia fotocamera e le feritoie per lo sfogo dell’aria calda prodotta dai componenti interni. A questo proposito oltre alla doppia ventola il raffreddamento è delegato a quattro pad termici in grafite e a una camera di vapore, che secondo Lenovo è la più grande mai vita su uno smartphone.

Ovviamente il software, con Android 11 sul quale gira l’interfaccia ZUI 12.5, è ottimizzato per il gioco e offre un’applicazione per gestire al meglio tutte le necessità di gioco, inclusa la configurazione dei vari tasti dorsali e superiori. La scelta di collocare il bump al centro è indubbiamente intelligente, visto che non va a incidere durante le sessioni di gioco, ma nell’uso di tutti i giorni potrebbe rivelarsi un grosso freno.

Lenovo Legion Phone Duel 2 sarà in vendita a partire dal mese di maggio in Europa (in Cina sarà in vendita da questo mese) al prezzo di 799 euro per la versione 12-256 GB. Il prezzo del modello 16-256 GB sale a 999 euro mentre per il modello top, con 18 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, sarà in vendita a 1.099 euro.