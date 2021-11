Un paio di settimane fa vi abbiamo parlato di un possibile Google Pixel 5 con il tanto chiacchierato Tensor, che avrebbe potuto portare al debutto il chip ben prima dell’uscita di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Alla fine non se n’è fatto nulla di quello smartphone, ma oggi arrivano un’ulteriore conferma della sua esistenza e le motivazioni dietro la scelta.

Ecco perché non è mai arrivato il Google Pixel 5 con chip Tensor

In base a quanto detto dal noto YouTuber Marques Brownlee, che ha ripreso quanto dichiarato da rappresentanti di Google nel suo ultimo video, il Google Pixel 5 con chip Tensor era previsto per lo scorso anno. E perché alla fine non è mai arrivato? Perché abbiamo dovuto aspettare i Pixel 6?

A quanto pare la casa di Mountain View stava pianificando il debutto del Tensor con Pixel 5, ma a causa del COVID-19 e dei problemi con la catena di approvvigionamento ha dovuto rinunciare “all’ultimo secondo”. Non volendo comunque desistere dal lanciare il nuovo smartphone, Google ha dunque deciso di utilizzare lo Snapdragon 765G e di mettere da parte il chip inedito per il futuro.

Questo Tensor previsto per lo scorso anno sarebbe stato come quello poi effettivamente arrivato coi Pixel 6 quest’autunno? Difficile dirlo, ma è possibile che qualche cambiamento sia poi stato fatto prima del lancio. L’adozione dello Snapdragon 765G dovrebbe comunque aver costituito un po’ un passo indietro in termini di potenza di CPU e GPU.

L’anno aggiuntivo ha probabilmente contribuito a perfezionare meglio il Tensor e le funzionalità che abbiamo visto debuttare con gli ultimi smartphone di Big G. Avreste preferito vedere un Google Pixel 5 con Tensor o secondo voi alla fine è stato meglio così?

Potrebbe interessarti: recensione Google Pixel 6 Pro