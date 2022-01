Che la si voglia chiamare “Autenticazione a due fattori” o “Verifica in due passaggi“, la sostanza rimane: rafforzare la protezione dei propri account — e-mail e non solo — è importante e anche WhatsApp lo sa molto bene, per questo motivo è attualmente al lavoro per rendere la funzione disponibile anche sul proprio client desktop in un futuro non troppo lontano.

Allo stato attuale, la funzione in argomento è disponibile nell’app mobile di WhatsApp e si attiva molto semplicemente entrando in Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi. La sua attivazione implica che “la prossima volta che registrerai il tuo numero di telefono su WhatsApp dovrai inserire il PIN” a sei cifre scelto dall’utente. La schermata, poi, mette a disposizione tre voci dal nome autoesplicativo: Disattiva, Modifica PIN, Cambia indirizzo email.

Ebbene adesso il colosso della messaggistica istantanea sta lavorando per potenziare e rendere più semplice la gestione della verifica in due passaggi su qualsiasi piattaforma, per questo motivo punta ad introdurla anche su WhatsApp Web con un futuro aggiornamento. Ecco uno screenshot di come la funzione si presenterà agli occhi degli utenti: le opzioni messe a disposizione saranno ovviamente le stesse dell’applicazione mobile.

La disponibilità della verifica in due passaggi sul client web/desktop di WhatsApp tornerà particolarmente utile nel caso in cui il cliente smarrisca lo smartphone e non ricordi il PIN. Va detto che c’è sempre la possibilità di effettuare un ripristino chiedendo un link di reset, tuttavia questo metodo potrebbe essere vanificato dalla seppur momentanea impossibilità di entrare nella propria email.

La verifica in due passaggi per il client web/desktop di WhatsApp è tuttora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile, ma il consiglio è quello di attivarla non appena lo diventerà.

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

