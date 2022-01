Ogni anno Samsung, insieme ai nuovi top di gamma, affianca sempre una versione Ultra (almeno dall’S20). Si tratta di versioni che hanno alcuni dei migliori hardware sul mercato in ambito fotocamere. Ma, da qualche anno a questa parte, per avere un buon comparto fotografico, conta tanto anche il software. Per questo, verso la fine dell’anno scorso, Samsung ha rilasciato l’app Expert Raw.

Quest’applicazione offre ai possessori di Galaxy S21 Ultra, unico device supportato per ora, un controllo migliore sulle foto che scattano, andando a perfezionare la modalità “Pro” della fotocamera. Ci sono anche altre funzionalità che non si limitano alle sole immagini RAW, come l’HDR multi-frame e la possibilità di combinare le informazioni da più obiettivi per prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Ora il colosso sudcoreano, ha rilasciato un aggiornamento relativo a Expert Raw, per correggere alcuni bug e apportare una gradita novità.

Expert Raw aggiunge il supporto all’High Efficency Raw

Il nuovo aggiornamento, trapelato grazie al leak Ice Universe che lo ha condiviso su Twitter, dovrebbe correggere una serie di bug, inclusi i problemi col teleobiettivo.

Inoltre, SamMobile, ipotizza che possano essere stati risolti alcuni problemi come errori nelle informazioni sulla velocità dell’otturatore quando si tenta di acquisire foto a lunga esposizione, scarsa qualità dell’immagine durante la ripresa di oggetti luminosi o saturi e un bug dei comandi vocali nel menu delle impostazioni Expert RAW.

L’aggiornamento aggiunge anche il supporto all’High-Efficency Raw. Si tratta di un tipo di formato RAW ad alta efficienza, ma con dimensioni ridotte. Molto utile se consideriamo che Galaxy S21 Ultra non ha la memoria espandibile.

Samsung prevede di portare queste funzionalità nell’app fotocamera principale, nell’attesa che ciò avvenga, potete scaricare l’aggiornamento da APKMirror visto che, al momento della stesura di questo articolo, quello integrato nel tweet risulta non funzionante.

