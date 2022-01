Le iniziative promozionali su Amazon non mancano mai e quella di cui parliamo oggi è sostanzialmente un grande classico che permette di ottenere molto semplicemente un buono regalo, rectius credito promozionale da 5 euro.

Insomma, oggi non vediamo offerte Amazon relative a singoli prodotti, bensì un metodo per ottenere del credito promozionale da sfruttare col prossimo acquisto.

5 euro di credito promozionale con Amazon Music

La promozione in argomento è attiva già da qualche giorno — dal 12 gennaio 2022 — e rimarrà disponibile fino alle ore 23.59 del 27 febbraio prossimo.

Ottenere i menzionati 5 euro di credito promozionale è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione Amazon Music — la trovate sul Google Play Store a questo link — ed effettuare l’accesso per la prima volta nel periodo di validità della promozione. Amazon ricorda agli utenti di assicurarsi di “avere effettuato l’accesso al tuo account Amazon prima di effettuare il primo accesso“. Una volta fatto quanto descritto, la conferma con il credito promozionale verrà recapitata via e-mail entro 5 giorni.

Badate bene: il credito promozionale ottenuto in questo modo sarà fin da subito disponibile, ma potrà essere utilizzato soltanto entro “30 giorni dall’invio del credito promozionale tramite e-mail“. Ai fini dello sfruttamento del credito promozionale il cliente non deve fare alcunché: non ci sono codici da inserire in fase di ordine oppure buoni da selezionare per il pagamento: i 5 euro verranno applicati direttamente al totale dell’ordine di importo minimo pari o superiore a 20 euro e avente ad oggetto prodotti idonei, venduti e spediti da Amazon tramite Amazon.it.

Come sempre accade con iniziative promozionali di questo tipo, sono previste delle limitazioni circa l’idoneità dei clienti a partecipare e con riguardo ai prodotti acquistabili col credito promozionale. Per maggiori informazioni su termini e condizioni dell’iniziativa e per scoprire subito se siete idonei per l’offerta, visitate il seguente link:

Ottieni 5 euro di credito promozionale con Amazon Music

Leggi anche: Amazon introduce la password monouso per rendere sicure le consegne