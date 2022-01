A causa della pandemia di Coronavirus che ha letteralmente stravolto le nostre abitudini ed esigenze, sempre più persone si sono rivolte ad Amazon per acquistare i vari prodotti di cui hanno bisogno, sfruttando il collaudato sistema di consegna del colosso dell’e-commerce, ossia uno dei suoi principali punti di forza, capace spesso di fare pervenire la merce alla propria residenza anche entro le 24 ore.

Di recente sempre più utenti stanno riscontrando una novità, quella che Amazon chiama “Consegna sicura con una password monouso”: si tratta di una soluzione studiata per il caso di acquisto di prodotti di valore consistente.

Come funziona la Consegna sicura con una password monouso di Amazon

L’idea alla base di questa nuova soluzione è quella di garantire agli utenti un ulteriore livello di sicurezza nel momento in cui decidono di sfruttare la popolare piattaforma e-commerce per l’acquisto di prodotti di un certo valore, in modo da evitare che possano essere consegnati a persone non autorizzate e, quindi, essere rubati.

Stando a quanto viene spiegato dalla stessa Amazon, tale password monouso (composta da sei cifre) viene inviata all’indirizzo e-mail associato all’account dopo aver spedito l’articolo in questione e gli utenti hanno anche la possibilità di recuperarla selezionando Traccia il mio pacco accanto all’ordine nella sezione I miei ordini.

Il colosso dell’e-commerce precisa che la password monouso è valida fino alla fine del giorno di consegna e deve essere letta al corriere al momento della ricezione del prodotto.

Se l’utente non è disponibile per ricevere il pacco, ha la possibilità di condividere la password monouso con una persona di sua scelta che possa ricevere il prodotto per suo conto mentre ovviamente non è consigliabile condividere la password monouso con una persona sconosciuta.

Infine, Amazon precisa che, nel caso in cui nessuno possa ricevere il pacco, tenterà nuovamente la consegna il giorno lavorativo successivo.

Ora che sapete che Amazon ha studiato una soluzione per il caso di acquisto di prodotti di valore consistente, potete sbizzarrirvi con le sue migliori offerte. Ulteriori info sulla pagina dedicata su Amazon.