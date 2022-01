Ericsson, Telstra e Qualcomm hanno fatto segnare un nuovo record di velocità in uplink su rete 5G commerciale. Le tre compagnie hanno fatto registrare il picco di velocità più elevato mai raggiunto durante un test avvenuto nel Queensland, in Australia.

Nuovo record di velocità per Ericsson, Telstra e Qualcomm

Ericsson, Telstra e Qualcomm sono riuscite a raggiungere una velocità di trasferimento dati in uplink vicina a 1 Gbps, più che raddoppiando l’attuale velocità raggiungibile e aprendo la strada a esperienze ancora più fluide e a servizi più avanzati. Il risultato è stato ottenuto combinando la New Radio-Dual Connectivity (NR-DC) di Ericsson e le funzionalità software di carrier aggregation insieme a un dispositivo dotato di un Snapdragon X65 5G Modem-RF System sulla rete di Telstra (per chi non la conoscesse, la più grande compagnia telefonica australiana).

Il picco è stato raggiunto sfruttando tutto lo spettro Telstra, grazie alla combinazione della banda media con quella alta (onde millimetriche). Un valore come quello raggiunto, pari a 986 Mbps, consentirà alla compagnia di raddoppiare l’attuale throughput uplink nella sua rete 5G: è importante soprattutto per il supporto di applicazioni e servizi che richiedono il caricamento di grandi quantità di dati.

“Continuiamo a perseguire modi nuovi e innovativi per migliorare l’impatto del 5G sull’utente finale“, ha dichiarato Sibel Tombaz, Head of Product Line 5G RAN di Ericsson. “Una velocità in uplink vicina a 1 Gbps tramite NR-DC e “carrier aggregation” a quattro componenti è l’ultimo di una serie di traguardi 5G che abbiamo raggiunto in collaborazione con Telstra e Qualcomm Technologies. Ciò significa che gli utenti possono godere di esperienze notevolmente migliorate per applicazioni in cui il tempo di caricamento fa la differenza“.

Anche Qualcomm Technologies, per bocca di Sunil Patil, Vice President, 5G Product Management, ci tiene a sottolineare il suo “impegno per offrire esperienze 5G differenziate in una varietà di casi d’uso oltre ai dispositivi mobili“. “Insieme“, continua, “stiamo realizzando il pieno potenziale del 5G attraverso nuove scoperte che porteranno vantaggi sia per i consumatori che per le imprese“.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone 5G, la nostra guida all’acquisto