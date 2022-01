In seguito alle anticipazioni che vi avevamo riportato nei giorni scorsi, TIM ha annunciato ufficialmente la prima rimodulazione del nuovo anno: a far data dal 28 febbraio 2022, alcune offerte ricaricabili subiranno aumenti di 2 euro sul costo mensile attualmente previsto, beneficiando in cambio di un incremento nella misura di 20 GB del bundle dati incluso.

Rimodulazione TIM (28 febbraio 2022)

La comunicazione dell’operatore — “Modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili” — parla di modifiche del prezzo mensile per un numero limitato di offerte ricaricabili non più sottoscrivibili e giustificate da “esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete“. A quanto si apprende, le offerte interessate sono soprattutto operator attack e winback con 50 GB di bundle e un costo (attuale) di 7,99 euro o 9,99 euro al mese.

La rimodulazione, come già spiegato, si tradurrà in un aumento del costo di rinnovo delle offerte interessate pari a 2 euro (IVA inclusa) al mese, cui farà da contrappeso un incremento del plafond di traffico dati nella misura di 20 GB al mese, che saranno disponibili per i clienti “sin dalla ricezione del messaggio SMS informativo personalizzato“. Qui di seguito potete leggere un esempio dei messaggi che TIM sta recapitando ai propri clienti toccati dalla rimodulazione:

«Modifica contrattuale: per esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete, dal primo rinnovo a partire dal 28/2 la tua offerta TIM Steel costerà 2 euro in più al mese. Per te Gratis 20 Giga/mese per 1 anno attivabili entro il 28/2 al 409164. Entro il 27/2 puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali nè costi di disattivazione, mantenendo eventuali rateizzazioni o pagando le rate in soluzione unica: compila i moduli ‘cessazione linea’ e ‘diritto recesso’ su tim.it o inviali via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it o vai nei negozi TIM. Info su on.tim.it/new o al 409164».

Naturalmente l’aumento dei GB sarà meno interessante per i clienti TIM Unica, che continueranno a disporre di GB illimitati ogni mese, ma dovranno comunque farsi carico del costo di rinnovo più alto.

Canali di comunicazione per i clienti interessati

In sede di comunicazione della rimodulazione in argomento, TIM ha elencato i canali di comunicazione che verranno impiegati per rendere i clienti interessati edotti della modifica contrattuale in arrivo. Essi sono:

SMS con invii effettuati a partire dal 17 gennaio 2022;

con invii effettuati a partire dal 17 gennaio 2022; IVR dedicato con la predisposizione del numero gratuito 409164 ;

dedicato con la predisposizione del numero gratuito ; WEB con un’informativa pubblicata nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti”, cliccando nella sezione mobile “News e Modifiche contrattuali”;

con un’informativa pubblicata nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti”, cliccando nella sezione mobile “News e Modifiche contrattuali”; Servizio Clienti 119 in cui gli addetti alla risposta sono a disposizione per fornire tutte le informazioni di dettaglio personalizzate.

Tutti i clienti TIM possono come sempre fare riferimento alla sezione MyTIM — sia da web che mediante app dedicata — e al Servizio Clienti 119 per tenere sotto controllo i contenuti ed il costo attuale delle offerte, ancora di più a fronte della modifica delle condizioni contrattuali in argomento.

Diritto di recesso: modalità di esercizio

Come sempre avviene in presenza di una modifica unilaterale delle condizioni di contratto, i clienti non saranno tenuti a subirla passivamente, ma potranno eventualmente esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste.

In particolare, TIM ricorda che, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), i clienti — oltre a poter disattivare l’offerta oggetto della variazione — possono recedere dal contratto o passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone apposita comunicazione. Nel caso di specie il termine di riferimento è quello del 31 marzo 2022.

Le modalità previste per l’esercizio del diritto di recesso sono:

compilazione online del “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”;

download, stampa, compilazione e invio dello stesso modulo all’indirizzo in esso indicato o via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it (allegando copia della documentazione richiesta);

invio di una comunicazione scritta in forma libera con gli stessi contenuti del modulo linkato;

in negozio TIM;

chiamando il Servizio Clienti 119.

Un adempimento particolare è previsto in presenza di un contratto per l’acquisto di un prodotto con pagamento rateizzato (ad esempio smartphone, tablet, etc.) o un’offerta con promozione legata alla permanenza del numero in TIM: «prima di effettuare la richiesta di disattivazione dell’offerta o di cessazione della linea o di passaggio ad altro operatore, il cliente dovrà compilare online il ”Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure contattare il Servizio Clienti 119, affinché non gli siano addebitati eventuali penali e costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta. Compilando il medesimo modulo è possibile, inoltre, decidere se mantenere attiva la rateizzazione del prodotto o pagare le rate residue in un’unica soluzione».

Per tutte le offerte telefoniche di TIM, potete visitare la nostra pagina dedicata.

