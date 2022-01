Con l’inizio del nuovo anno riprendono le campagne di rimodulazione di TIM. L’operatore di telefonia mobile, infatti, si prepara a modificare le condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili non più in commercio. Alcuni già clienti TIM, infatti, stanno iniziando a ricevere l’avvio di una futura rimodulazione che diventerà effettiva dal primo rinnovo successivo al 28 febbraio 2022. Per effetto della nuova modifica contrattuale, i clienti coinvolti registreranno un aumento del canone mensile ed anche del quantitativo di Giga inclusi nell’offerta. Vediamo i dettagli di questa nuova rimodulazione annunciata da TIM.

Nuova rimodulazione TIM: alcune offerte costeranno 2 euro in più

TIM si prepara ad avviare una nuova campagna di rimodulazioni tariffarie per i suoi clienti di telefonia mobile. L’operatore, infatti, punta a modificare le condizioni contrattuali di alcune offerte ricaricabili non più attivabili che, dal primo rinnovo successivo al 28 febbraio 2022, registreranno un incremento del canone mensile. Stando alle prime informazioni, il rincaro previsto è di 2 euro al mese, cifra che andrà a sommarsi al canone attuale per determinare il nuovo canone mensile dell’offerta attivata dai clienti TIM rimodulati.

Per il momento, non c’è ancora una lista ufficiale e definitiva delle tariffe che registreranno la nuova rimodulazione TIM. I clienti con una SIM ricaricabile di TIM dovranno, quindi, tenere d’occhio gli SMS in arrivo nel corso dei prossimi giorni. Il provider, come da tradizione, invierà un messaggio che avverte della futura rimodulazione tariffaria. La comunicazione dovrà essere inviata con almeno 30 giorni d’anticipo dall’entrata in vigore della modifica.

Da notare che per tutti i clienti rimodulati ci sarà la possibilità di recedere senza costi (anche passando ad un altro operatore). Tutte le modalità di recesso a disposizione del cliente saranno riepilogate nella comunicazione che l’operatore è tenuto a inviare prima dell’avvio delle modifiche contrattuali. Il recesso potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di rimodulazione tariffaria.

Per i clienti rimodulati, inoltre, è previsto un “bonus” da parte di TIM. L’operatore, infatti, oltre ad aumentare il canone mensile dell’offerta dovrebbe incrementare anche il bundle di Giga disponibili ogni mese. In particolare, chi riceverà la rimodulazione e deciderà di non cambiare operatore potrà contare su 20 GB in più ogni mese che andranno a sommarsi ai Giga già disponibili nella propria offerta.

Per maggiori dettagli in merito alla propria offerta è possibile consultare la sezione MyTIM del sito o l’app dell’operatore o ancora è possibile chiamare il Servizio Clienti per parlare con un operatore TIM direttamente.